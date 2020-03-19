YouTube’dan Ücretsiz Dinleyebileceğiniz 12 Sesli Kitap

Gittikçe sık kullanılmaya başlanan sesli kitap uygulamaları ve videoları, kitap okumaya vakit bulamadığımız zamanlarda tercih edebileceğimiz en güzel yöntemlerden birisi. Seslendiren kişilerin anlatımının son derece akıcı olduğu, dinlemeye doyamayacağımız 12 sesli kitabı sizlerle paylaştık.

Sesli kitap dinlemek, son zamanlarda en çok tercih edilen kitap okuma yöntemlerinden biri. Seyahat ederken, yürüyüş yaparken ya da istediğiniz kitaba erişiminiz olmadığı bir çok fırsatta sesli kitap dinlemeyi tercih edebilir, kitap okumayı daha zevkli bir hale getirebilirsiniz.

Satın alabileceğiniz uygulamaların dışında YouTube’da ücretiz sesli kitap videoları bulmak mümkün. Her ne kadar bir kitap dükkanı kadar fazla seçenek bulunmasa da YouTube’da dünya klasikleri gibi edebiyatta köklü yer edinmiş kitapların sesli kitap versiyonlarını bulabilirsiniz. Sizler için YouTube’da dinleyebileceğiniz 12 sesli kitapların listesini hazırladık.

YouTube’da dinlemesi ücretsiz 12 sesli kitap

Stefan Zweig - Satranç

Sabahattin Ali - Kürk Mantolu Madonnna

Fyodor Dostoyevski - Yer Altından Notlar

Tolstoy - Yoksul Köylünün Oğlu

Franz Kafka - Dönüşüm

George Orwell - 1984

L. Frank Baum - Oz Büyücüsü

Robert Louis Stevenson - Dr. Jekyll ve Mr. Hyde'in Tuhaf Hikayesi

Victor Hugo - Sefiller

Paulo Coelho - Simyacı

Tolstoy - İtiraflarım

John Steinbeck - Fareler ve İnsanlar

Stefan Zweig - Satranç

Stefan Zweig’in Hitler iktidarından kaçarak, sürgün olarak yaşadığı dönemde yazdığı Satranç adlı kitabını duymayınımız yoktur. Satrancı, karşılaşmış olduğu bir kitap sonrası bir tutku haline getiren bir doktorun yaşadığı psikolojik olayları konu olan bu kitap, aynı zamanda Stefan Zweig’in veda mektubu olarak da adlandırılıyor.

Sabahattin Ali - Kürk Mantolu Madonna

Türk edebiyatının başyapıtlarından biri olan Kürk Mantolu Madonna, Sabahattin Ali’nin en tanınmış eserlerinden birisidir. Kendi halinde, herkesin istediği tarzda bir hayat süren Raif Efendi’nin Maria Puder adında bir kadına aşık olduktan sonra hayatının nasıl değiştiğine tanıklık ettiğimiz bu kitap, mutlaka okunacaklar veya dinlenecekler listenize eklenmeli.

Fyodor Dostoyevski - Yer Altından Notlar

Büyük rus yazar Dostoyevski’nin en önemli kitaplarından biri olan Yer Altında Notlar, insanın iç çatışmalarını, benliğini ve bilinçaltını konu alıyor. Dostoyevski, Yer Altından Notlar’ı parasal sıkıntılar çektiği dönemde yazdığı için hemen bir sonraki romanının parasını alabilmek için hikayeyi olabildiğince kısa tutmuş.

Tolstoy - Yoksul Köylünün Oğlu

Tolstoy’un Her Şeye Rağmen Sevgi adlı kitabının içinde bulunan Yoksul Köylünün Oğlu, hayata, insanlığa ve sevgiye dair büyük anlamlar taşıyor. Hikayenin kendisi de kısa olduğu için seslendirmesi de epey kısa sürmüş. Bu sesli kitap fazla vaktinizin olmadığı zamanlarda dinlemek için birebir.

Franz Kafka - Dönüşüm

Franz Kafka’nın en önemli eserlerinden biri olan Dönüşüm, bir sabah uyandığında dev bir böceğe dönüşmüş olan Gregor Samsa’nın eziyete dönüşen hayatını anlatıyor. Gregor’un üzerindeki sorumlulukların neredeyse hepimizde olduğunu ve bir gün böceğe dönüşüp dönüşmeyeceğimize bizim karar vereceğimizin farkında olarak kitabı dinlemenizde fayda var.

George Orwell - 1984

Herkesin bir gün mutlaka okuması gereken kitaplardan biri olan 1984, George Orwell tarafından 1947 yılında kaleme alınmış. Kitap, yaşam kalitesinin çok düşük ve özgürlüğün neredeyse hiç olmadığı distopik bir dünyayı konu alıyor.

L. Frank Baum - Oz Büyücüsü

Bir kasırga sonrası kendilerini evlerinden çok farklı bir yerde bulan Dorothy ve köpeği Tot’un büyücüler diyarında karşılaştıkları maceraları anlatan bu kitap güvenin, paylaşımcılığın, dostluğun ve güvenin önemini vurguluyor.

Robert Louis Stevenson - Dr. Jekyll ve Mr. Hyde'in Tuhaf Hikayesi

İnsanların kendi içinde yaşadığı tezatlıkları toplumun ahlaki değerleriyle harmanlanarak anlatıldığı bu kısa hikaye insanların iyi ve kötü olarak sınıflandırılan iki farklı yüzünü konu alıyor. Okan Bayülgen tarafından bu sesli kitap, YouTube’da en çok dinlenilen videolardan biri.

Victor Hugo - Sefiller

Dünya klasiklerinin vazgeçilmez romanlarında biri olan Sefiller, Victor Hugo tarafından tam 14 senede yazılmış. Basitçe anlatmak gerekirse kitap, açlıktan hırsızlık yapmak zorunda kalan Jan Valjean’ın ve bu hırsızı adalete teslim etme peşinde olan polis Javert’in arasında geçen kovalamacayı konu alıyor.

Paulo Coelho - Simyacı

Çıktığı yıldan beri hala en çok satan kitaplar listesinde bulunan Simyacı, Brezilyalı yazar Paulo Coelho’nun en sevilen kitaplarından biri. Hayatındaki içsel mutluluğu ve huzuru yakalamak için uzak diyarlara yolculuk yapmaya karar veren Santiago, okuyuculara yüreklerinin sesini dinlemeleri konusunda örnek oluyor. Eğer dingin ve huzurlu bir sesli kitap arıyorsanız bu örneğimiz tam da size göre.

Tolstoy - İtiraflarım

Tolstoy’un sürekli sorguladığı dini inancı ve bu sorgu sual çerçevesinde gelişen bunalımlarını konu alan bu kitap, gerçekten de derin ve depresif bir havaya sahip.

John Steinbeck - Fareler ve İnsanlar

Edebiyat Nobel ödülüne sahip olan John Steinbeck, bu kitabında 1929 yılında gerçekleşen Büyük Bunalım sırasında yaşayan George Milton ve Lennie Small’un başından geçen trajik olayları, yaşadıkları güçlü dostluğu ve birbirlerine olan bağlılıklarını anlatıyor.