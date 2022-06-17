İlk filmiyle büyük bir ilgi gören Sessiz İstila'nın devam filmi olan Sessiz İstila 2 bugün YouTube'da yayınlandı. Sosyal medyada dakikalar içinde çok sayıda paylaşım aldı.

YouTube üzerinden geçtiğimiz ay ilk filmi yayınlanan Sessiz İstila, platformdaki yerini aldığı ilk günlerden bu yana büyük bir ilgi görmüş ve tartışmalara sebep olmuştu. Ancak Sessiz İstila’nın yayınlanmasından kısa bir süre sonra yapımcısı Hande Karacasu sığınmacı ve düzensiz göçmenlerle ilgili yanlış yönlendirmelerde bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

İlk kısa filmiyle çok konuşulan Hande Karacasu, bugün Sessiz İstila 2’yi paylaştı. Yeni filmde şimdiden bir önceki kadar konuşuldu. Sosyal medyada da #Sessizİstila2 etiketi en çok paylaşım yapılan etiketlerden biri haline geldi.

Sessiz İstila 2, yine çok konuşulacak konuları ele aldı

Sessiz İstila 2’de ise geçtiğimiz yıllarda tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 virüsü gibi konulara yer verildi. Eski bir Göktürk savaşçısı olan Aybars karakterinin gözlerini İstanbul’da açtığı kısa filmin yönetmenliğini Gökalp Yamen, yapımcılığını ise Hande Karacasu üstlendi.

Sosyal medyada Sessiz İstila 2’ye gelen tepkilerden bazıları ise şöyle oldu;