Emniyet Genel Müdürlüğü, son günlerde Türkiye gündeminin ana tartışma konusu olan mültecilerin paylaşım yaptığı hesaplar hakkında önemli açıklamada bulundu. EGM, bazı hesapların kendini mülteci gibi göstererek iç karışıklığa neden olmayı amaçladığını belirtti.

Ülkemizde uzun süredir zaman zaman gündeme gelen sığınmacı ve mülteci sorunu, özellikle son haftalarda sosyal medyada yayımlanan görüntülerle daha da yoğun bir şekilde tartışılmaya başladı. Her geçen gün mültecilere yönelik yeni iddialar ortaya atan görüntüler paylaşılmaya devam ederken, bugün Emniyet Genel Müdürlüğü’nden bir açıklama geldi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesaplarından paylaştığı basın açıklamasında bazı hesapların kendilerini ‘Afgan, Pakistanlı’ hesaplar gibi gösterdiğini ve ülkede iç karışıklık çıkarmak amacıyla paylaşım yaptıklarını belirtti. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün söz konusu açıklaması şu şekildeydi:

"Gerekli incelemeler başlatılmıştır"

“Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, kanunların verdiği yetki çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla, internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir.

Yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında sosyal medya platformlarında açık kaynaklardan kolaylıkla elde edilebilecek provokatif görüntüler ile kendilerini 'Afgan, Pakistanlı' hesaplar gibi göstererek ülkemizde iç karışıklık çıkarmak amacıyla dezenformasyon içerikli paylaşımlar yapıldığı görülmüş olup gerekli incelemeler başlatılmıştır.

Bu ve benzeri operasyon hesaplarına fırsat verilmeyecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Türkiye'de sosyal medya paylaşımları üzerine yaşanan tartışmalardan bazıları şu şekildeydi: