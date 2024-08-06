Sevdiğimiz insanın yanında sürekli esniyorsak bu ondan sıkıldığımız anlamına mı geliyor? Bilime göre hayır! İyi ama sebebi ne olabilir?

Hayatınızdaki insanların yanında sürekli uykunuz geliyorsa ve bu durumdan epey şikâyetçiyseniz aslında size ve sevdiklerinize iyi bir haberimiz var.

Çünkü bu durum, onlara karşı hislerinizden kaynaklanıyor.

Sevdiğimiz insanın yanında neden uykumuz gelir?

Bilim, bu konuyla ilgili psikolojik araştırmalar yapmaya devam etse de bu durumla ilgili bilinen bir gerçek var. İlk olarak kendimizi güvende ve rahat hissettiğimizde, vücudumuzun sinir sistemi de buna yanıt veriyor. Psikologların belirttiği üzere bir partnerin yanında olmak, sinir sistemimizin parasempatik kısmını devreye sokuyor.

Bu, vücudumuzun dinlenme ve rahatlama moduna geçmesini sağlıyor. Güvendiğimiz birinin yanındayken göz bebeklerimiz genişler, nefesimiz derinleşir ve kalp atış hızımız düşer. Bu değişiklikler, kendimizi uykulu ve huzurlu hissetmemize neden olabilir.

Bu durum, tarih öncesi zamanlara kadar uzanan ilkel bir kökenle de ilişkili.

Atalarımız, yalnızca tehlikeden uzak oldukları ve kendilerini güvende hissettikleri ortamlarda uyuyabiliyorlardı. Dolayısıyla bir partnerin yanında uyuklamak, bu kişinin yanında kendimizi yeterince güvende hissettiğimizin keskin bir işareti olabilir.

Kimyasal olarak da sevdiğimiz birinin yanında olmak, vücudumuzda rahatlamayı ve uykuyu teşvik eden hormonları harekete geçiriyor. Oksitosin, serotonin ve dopamin gibi hormonlar, sevgi ve güven duygularını artırır. Bu hormonlar, kendimizi mutlu, huzurlu ve güvende hissetmemizi sağlayarak, vücudumuzun dinlenmeye geçmesini destekler.

Partnerimizin kokusu da bu sürece katkıda bulunur.

Yapılan araştırmalar, partnerimizin kokusunun bize güven ve rahatlık duygusu verdiğini gösteriyor. Bu koku, beyin ve sinir sistemimizle doğrudan bağlantılı olarak kendimizi daha rahat hissetmemize ve uykumuzun gelmesine neden oluyor.

Yani anlayacağınız sevdiğiniz insanların yanında uyuklamanız, mutluluk ve konforunuzu belli eden en büyük işaret. O yüzden bol bol esneyebilirsiniz.

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