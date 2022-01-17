Sezen Aksu’nun Şarkı Sözleri Hakkında Suç Duyurusu

30 Aralık'ta yayımladığı şarkıdaki sözleri nedeniyle gündeme gelen Sezen Aksu'ya yönelik Diyanet-Sen'den bir açıklama geldi. Diyanet-Sen, Aksu'ya suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Yeni yıla girmeden önce, 30 Aralık 2021 tarihinde bir şarkı yayımlayan Sezen Aksu, son günlerde Türkiye’nin gündemine oturmuş durumda. 2022 için güzel dileklerini sunduğu bir mektupla şarkıyı paylaşan Aksu, şarkıda sarf ettiği “Binmişiz bir alamete. Gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem’e” ifadeleriyle sosyal medyada pek çok tepki topladı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, Sezen Aksu’ya ‘dini değerlere hakaret ettiği’ gerekçesiyle dava açılması gerektiğini ifade ederken bazıları da bunu ‘sanat altında değerlere saldırı’ olarak gördü. Bugünse Diyanet-Sen’den Sezen Aksu’nun şarkısında geçen sözleri hakkında önemli bir açıklama geldi.

Suç duyurusunda bulunulacak

Diyanet-Sen Van Şube Başkanı Nurullah Arvas, yaptığı açıklamada sanatçıların halkın değerleri noktasında daha duyarlı olması gerektiği belirterek Hazredi Adem ve Havva’nın yalnızca Müslümanların değil, bütün kutsal dinlerin ortak değeri olduğuna vurgu yaptı. Açıklamanın devamı şu şekildeydi:

“Aynı zamanda ilk peygamber olan Hazreti Adem’e cahil demek kimsenin haddi değildir. Halkın dini değerlerini aşağılayan bu sözlerden dolayı genel merkezimiz tarafından gerekli hukuki girişimlerde bulunacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Halkın dini değerlerini alenen aşağılayan Sezen Aksu hakkında sendika olarak suç duyurusunda bulunacağız. Hazreti Adem ve Hazreti Havva bütün kutsal dinlerin ortak paydasıdır. Onlara karşı kullanılan ‘cahil’ yakıştırması, ortak dini değer ve sembol olan kişilerin bu şekilde aşağılanması halka mal olmuş bir sanatçıya yakışmamıştır.

Sözlerinizle kast ettiğiniz genel olarak insanın cahilliğine vurgu olabilir ancak, bunu tüm kutsal dinlerin ortak değeri Hazreti Adem ve Havva üzerinden yaptığınızda ne halkımız ne de sendika olarak bizler buna müsamaha gösteremeyiz. Derhal halkımızdan özür dilemenizi ve gerekli açıklamayı yapmanızı bekliyoruz.”

Bunun yanı sıra Ankara’da da bir grup avukat ve vatandaş da Sezen Aksu’nun ‘Bu ifadelerle şüpheli, Hazreti Adem ve Hazreti Havva'yı itibarsızlaştırmayı hedeflediğini’ öne sürerek suç duyurusunda bulundu.

Sezen Aksu’nun yayımladığı şarkı:

Cahil ne demek?

TDK’ya göre ‘cahil’ kelimesinin üç anlamı bulunuyor: