Pazar payından büyük işler peşinde koşan Sharp, pek çok popüler amiral gemisini bile kıskandıracak özelliklere sahip yeni telefonu Aquos R6'yı duyurdu. Özellikle kamera ve ekran özellikleriyle öne çıkan cihaz, performans açısından da herhangi bir amiral gemisiyle benzer özellikler sunuyor.

Japon teknoloji şirketi Sharp, geliştirmiş olduğu akıllı telefonları yalnızca anavatanı Japonya ve birkaç ülkede satışa sunduğundan akıllı telefon pazarına yön veren şirketler arasında yer almıyor. Yine de Sharp'ın tanıttığı son akıllı telefon olan Aquos R6, sahip olduğu özellikler ile büyük markaları kıskandıracak türden bir cihaz.

Sharp Aquos R6'nın en dikkat çeken özelliği, dünyanın 1 inçlik kamera sensörüne sahip ilk akıllı telefonu olması. Dahası, Aquos R6'da optik parmak izi sensörü yerine ultrasonik parmak izi tarayıcı ve maksimum 2.000 nit parlaklık sunan bir OLED ekran bulunuyor. Elbetteki tüm bu dikkat çeken özelliklerin getirdiği bazı dezavantajlar da bulunuyor.

Sharp Aquos R6'nın devasa kamerası böyle görünüyor

Aquos R6'nin hangi şirket tarafından üretildiği açıklanmayan 1 inçlik kamera 20 MP çözünürlüğe sahip sensörü, Leica tarafından geliştirilen 7P 19 mm f/1.9 lens ile destekleniyor. Sharp, söz konusu kamera ile muhteşem bir fotoğraf kalitesi vadediyor olsa da Aquos R6 tek kameralı bir akıllı telefon olduğundan cihazın herhangi bir geniş açı ya da telefoto kamerası bulunmuyor.

Sharp Aquos R6'ya önden baktığımızda delikli tasarıma sahip, 6,6 inç büyüklüğünde kavisli bir ekran görüyoruz. 2.730x1.260 piksel WUXGA+ çözünürlüğe ve 240 Hz yenileme hızına sahip olan bu Pro IGZO OLED ekran, 2000 nit gibi inanılmaz seviyede bir maksimum parlaklık ve HDR desteği de sunuyor. Donanım noktasına geldiğimizde ise cihazın Qualcomm Snapdragon 888 işlemciden güç aldığını, 12 GB RAM ve 128 GB depolama kapasitesi sunduğunu görüyoruz.

Sharp Aquos R6 özellikleri

İşlemci : CPU: Snapdragon 888 GPU: Adreno 660

: RAM : 12 GB

: 12 GB Depolama : 128 GB

: 128 GB Ekran : Boyut: 6,6 inç Çözünürlük: WUXGA+, 1260 x 2730 piksel Yenileme Hızı: 240 Hz Panel: Pro IGZO OLED

: Arka Kamera : Ana Kamera: 20.2 MP, f/1.9

: Ön Kamera : 12.6 MP, f/2.3

: 12.6 MP, f/2.3 Batarya : Kapasite: 5.000 mAh

: İşletim Sistemi : OS: Android 11

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Pek çok amiral gemisinin bile uzaktan baktığı özelliklere sahip olan Sharp Aquos R6, siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile satışa sunulacak. Sharp şu an için herhangi bir fiyat açıklamış değil ancak cihaz haziran ayında satışa sunulacağından yakın zamanda fiyatının da açıklanmasını bekleyebiliriz.