TÜİK verilerine göre otomobil fiyatları, son 1 yıllık süreçte neredeyse yüzde 100 arttı. Peki bu istatistik gerçek mi? İşte Türkiye'de en çok satan otomobillerin son 1 yıldaki fiyat değişimleri...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan 2022 enflasyon verilerini açıkladı. Yapılan açıklamalara göre nisan ayı aylık tüketici enflasyonu %7,25 olarak gerçekleşti. Yıllık bazda enflasyon ise %69,97’ye ulaştı. Geçtiğimiz ay fiyatı en çok artan ürün grubu ise gıda ve alkolsüz içecekler oldu. Ancak bunların yanı sıra TÜİK verilerinde dikkat çekilmesi gereken başka bir husus var: Otomobil fiyatları...

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre otomobil fiyatları, son 1 yıllık süreçte eşi benzeri görülmemiş seviyede yükseldi. Bu bağlamda; benzinli bir otomobilin ortalama satış fiyatı yüzde 80 zamlandı. Bu oran, dizel otomobillerde ise yüzde 102 olarak kayıtlara geçti. Peki bu istatistikler doğru mu? Gelin hep birlikte, Türkiye'de en çok satan otomobillerin fiyatlarının son 1 yıllık süreçte nasıl değiştiğine bakalım.

ODD verilerine göre Mart 2022'de en çok satan otomobiller

Renault Clio

Fiat Egea Sedan

Toyota Corolla Sedan

Dacia Duster

Renault Megane Sedan

Hyundai i20

Hyundai Bayon

Fiat Egea Cross

Renault Taliant

Volkswagen Polo

Türkiye'de en çok satan otomobillerin fiyatları son 1 yılda nasıl değişti?

Renault Clio (benzinli)

Mayıs 2021 fiyatı: 177.900 TL

Mayıs 2022 fiyatı: 313.000 TL

Değişim: %76

Fiat Egea Sedan (benzinli)

Mayıs 2021 fiyatı: 146.900 TL

Mayıs 2022 fiyatı: 289.900 TL

Değişim: %97

Toyota Corolla Sedan (benzinli)

Mayıs 2021 fiyatı: 211.700 TL

Mayıs 2022 fiyatı: 432.650 TL

Değişim: %104

Dacia Duster (benzinli)

Mayıs 2021 fiyatı: 198.000 TL

Mayıs 2022 fiyatı: 394.900 TL

Değişim: %99

Renault Megane Sedan (benzinli)

Mayıs 2021 fiyatı: 214.900 TL

Mayıs 2022 fiyatı: 445.000 TL

Değişim: %107

Hyundai i20 (benzinli)

Mayıs 2021 fiyatı: 146.834 TL

Mayıs 2022 fiyatı: 310.500 TL

Değişim: %111

Hyundai Bayon (benzinli)

Araç Mayıs 2021'de satılmıyordu.

Fiat Egea Cross (benzinli)

Mayıs 2021 fiyatı: 174.900 TL

Mayıs 2022 fiyatı: 324.900 TL

Değişim: %86

Renault Taliant (benzinli)

Araç Mayıs 2021'de satılmıyordu.

Volkswagen Polo (benzinli)

Mayıs 2021 fiyatı: 207.300 TL

Mayıs 2022 fiyatı: 393.500 TL

Değişim: %90

Not: Otomobillerin Mayıs 2022 fiyatları resmi internet siteleri üzerinden alınmıştır. Ayrıca bu fiyatlar baz modelleri göstermektedir. Mayıs 2021 fiyatları ise üçüncü taraf kaynaklar tarafından sağlanmıştır.