Sigara Dumanının Göze Olan Yeni Zararları Ortaya Çıktı

Yeni bir araştırma, sigara dumanının korneaya zarar vererek birçok göz problemine neden olduğunu ortaya koydu. Dumanın zamanla katarakta ve körlüğe bile neden olabileceğini oraya çıkaran araştırmaya göre bu zarara elektronik sigaradan çıkan duman da neden oluyor.

Sigaranın doğrudan akciğere olan zararlarını hepimiz biliyoruz. Kullanımı bilim insanlarınca oldukça sakıncalı bulunan bu ürün, dolaylı olarak vücudumuzun neredeyse her bölümüne etki etmekte. Örnek vermek gerekirse ciltte bozulmalar, kalple ilgili sorunlar ve bazen psikolojik sıkıntılar gösterilebilir. Bu yan zararlar ne kadar çok olsa da araştırmalar yenilerini ortaya koymaktan sıkılmıyor. Gelin, sigaranın daha önce konuşmadığımız bir zararından bahsedelim.

Yeni bir araştırmaya göre sigara dumanı, gözle temas ettiğinde korneal hücreleri öldürüyor. Bu temas sürekli yaşandığında göz bozulması, katarakt ve hatta körlüğe kadar gözle ilgili birçok sağlık sorunu meydana gelebiliyor. İşin yeni öğrenilen kısmı korneaya olan etkisi ve bu, körlük riskini artırıyor.

Elektronik sigaralarda da aynı etki var:

Sigaranın optik sinirler, retina ve lens gibi gözün iç kısmında bulunan bölümlere etki ettiği önceden biliniyordu. Bu etkinin sarı nokta hastalığı, glakom ve katarakta neden olabildiği de. Yeni araştırma ise dumanın doğrudan korneaya değmesiyle birlikte buradaki hücreleri öldürdüğünü ortaya çıkardı. Laboratuvar ortamında nikotin barındıran ve barındırmayan sigara ve elektronik sigara dumanına maruz kalan korneal hücrelerde hatırı sayılır miktarda kayıp yaşandı. Gerçek sigara dumanının neden olduğu kayıp, elektronik sigaralarınkinden daha fazla olsa da araştırmacılar; elektronik sigaranın da gözlere azımsanamayacak zararları olduğunu not etti.

Deneyler gerçek insan gözü yerine kornea hücresi kültürleri üzerinde gerçekleştirildiği için bu zararın çeşitli rahatsızlıklara ne kadar sürede neden olabileceği saptanamadı. Ancak bu hücrelerin kaybının süre fark etmeksizin hangi hastalıklara neden olduğu belli. Araştırmaya dahil olmayan göz uzmanı Dilek Altinörs de araştırmaya yorum yaparak korneadaki lipidlerin zarar görmesiyle gözün söz konusu rahatsızlıklara karşı savunmasız kalacağından bahsetti. Japonya’daki Gifu Farmasöti Üniversitesi’nden olan ve araştırmayı yürüten Wataru Otsu, göz sorunlarıyla bağlantı kurmak için araştırmanın hayvan deneylerine taşınacağını ifade etti.