Şikayetvar, 2021 yılının detaylı raporunu yayınladı. Şirket bu raporda, kaç şikayet geldiğini, bu şikayetlerden kaçının çözüldüğünü, en çok şikayet edilen sektörleri ve 2021'in en ilginç şikayetlerini bir bir açıkladı.

Türkiye'de vatandaşların yaşadıkları sorunlarla ilgili çözüm aramak için sıklıkla başvurduğu platformlardan bir tanesi olan Şikayetvar, 2021 yılına ilişkin verilerini açıkladı. Yapılan açıklamalarda toplam kaç adet şikayet olduğu, bunların kaçının çözüldüğü, en çok şikayet edilen sektörler gibi pek çok detaya değinildi. Dilerseniz lafı hiç uzatmadan, Şikayetvar'ın verilerine yakından bakalım.

Şikayetvar tarafından yapılan açıklamalara göre tüketiciler, 2021'de 3 milyon 53 bin 73 şikayet oluşturdular. Bunlardan 408 bin 575'i çözüme ulaştı. E-ticaret sektörü ise tüketicilerin en fazla sorun yaşadığı alandı. Bu sektörle ilgili şikayetler, 415 bin 145 adet olarak kayıtlara geçti. E-ticaret sektörünü 322 bin 523 şikayetle finans, 262 bin 385 şikayetle internet, 221 bin 892 şikayetle kargo ve 155 bin 694 şikayetle de alışveriş sektörü takip etti.

E-ticaret sektörü neden bu kadar çok şikayet konusu oldu?

Şikayetvar tarafından yapılan incelemelere göre e-ticaret sektöründeki en önemli şikayet konusu, pazaryerleri. Bu bağlamda; Türkiye'de hizmet veren pazaryerleri (Hepsiburada, Trendyol, Gittigidiyor, N11 ve Çiçek Sepeti gibi) için oluşturulan şikayet sayısı, 207 bin 420 olarak kayıtlara geçti. Tüketiciler bu konuyla ilgili olarak, teslimatların zamanında yapılmamasından, sipariş iptallerinden sonra yaşanan fiyat artışlarından ve aynı ürünün daha pahalıya satışa konmasından şikayetçiydiler.

Tüketicilerin finans sektöründeki şikayet konuları ise genellikle bankalarla ilgiliydi. Öte yandan; 2021'de kripto paralarla ilgili şikayetlerin sayısında da artışlar yaşandı. İnternet sektöründeki şikayetlerin başlıca nedeni ise uzun süren internet nakil başvurularıydı. Tüketiciler, bankalarla ilgili en çok kart aidatlarından şikayet ettiler. İnternet sektörünün önemli şikayet konularından bir tanesinin de cayma bedeli olduğunu belirtelim. Aslında Şikayetvar, hepimizin muzdarip olduğu sorunları gözler önüne sermiş durumda.

2021'de en çok karşılaştırılan markalar, Binance ile Paribu oldu

Şikayetvar'ın önemli hizmetlerinden bir tanesi de "Marka Karşılaştır". İki marka arasında kalan bir tüketici, bu servis üzerinden o markalardan hangisiyle ilgili daha fazla şikayet olduğunu ve markanın kaç şikayeti çözebildiğini görebiliyor. Bununla ilgili de veri yayınlayan Şikayetvar, 2021'de en çok karşılaştırılan markaların Binance ve Paribu olduğunu açıkladı. Görünen o ki yatırım yapmak isteyen vatandaşlar, yerli ila global iki marka arasında kaldılar.

En çok şikayet, İstanbul'dan geldi

Şikayetvar, 2021 yılı boyunca gelen şikayetleri iller bazında da inceledi. Yapılan incelemelerde, en çok şikayetin 1 milyon 19 bin 366 adetle İstanbul'dan geldiği belirtildi. İstanbul'u 356 bin 669 şikayetle Ankara, 140 bin 813 şikayetle Antalya, 241 bin 168 şikayetle İzmir ve 4.386 adetle de Bayburt takip etti. En az şikayet olan illerse Iğdır, Adıyaman, Hakkari, Kars ve Muş olarak kayıtlara geçti.

Her 1000 kişiye düşen şikayet sayıları:

Şikayetvar'a gelen en ilginç şikayetler: