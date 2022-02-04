Türkiye'de vatandaşların yaşadıkları sorunlarla ilgili çözüm aramak için sıklıkla başvurduğu platformlardan bir tanesi olan Şikayetvar, 2021 yılına ilişkin verilerini açıkladı. Yapılan açıklamalarda toplam kaç adet şikayet olduğu, bunların kaçının çözüldüğü, en çok şikayet edilen sektörler gibi pek çok detaya değinildi. Dilerseniz lafı hiç uzatmadan, Şikayetvar'ın verilerine yakından bakalım.
Şikayetvar tarafından yapılan açıklamalara göre tüketiciler, 2021'de 3 milyon 53 bin 73 şikayet oluşturdular. Bunlardan 408 bin 575'i çözüme ulaştı. E-ticaret sektörü ise tüketicilerin en fazla sorun yaşadığı alandı. Bu sektörle ilgili şikayetler, 415 bin 145 adet olarak kayıtlara geçti. E-ticaret sektörünü 322 bin 523 şikayetle finans, 262 bin 385 şikayetle internet, 221 bin 892 şikayetle kargo ve 155 bin 694 şikayetle de alışveriş sektörü takip etti.
E-ticaret sektörü neden bu kadar çok şikayet konusu oldu?
Şikayetvar tarafından yapılan incelemelere göre e-ticaret sektöründeki en önemli şikayet konusu, pazaryerleri. Bu bağlamda; Türkiye'de hizmet veren pazaryerleri (Hepsiburada, Trendyol, Gittigidiyor, N11 ve Çiçek Sepeti gibi) için oluşturulan şikayet sayısı, 207 bin 420 olarak kayıtlara geçti. Tüketiciler bu konuyla ilgili olarak, teslimatların zamanında yapılmamasından, sipariş iptallerinden sonra yaşanan fiyat artışlarından ve aynı ürünün daha pahalıya satışa konmasından şikayetçiydiler.
Tüketicilerin finans sektöründeki şikayet konuları ise genellikle bankalarla ilgiliydi. Öte yandan; 2021'de kripto paralarla ilgili şikayetlerin sayısında da artışlar yaşandı. İnternet sektöründeki şikayetlerin başlıca nedeni ise uzun süren internet nakil başvurularıydı. Tüketiciler, bankalarla ilgili en çok kart aidatlarından şikayet ettiler. İnternet sektörünün önemli şikayet konularından bir tanesinin de cayma bedeli olduğunu belirtelim. Aslında Şikayetvar, hepimizin muzdarip olduğu sorunları gözler önüne sermiş durumda.
2021'de en çok karşılaştırılan markalar, Binance ile Paribu oldu
Şikayetvar'ın önemli hizmetlerinden bir tanesi de "Marka Karşılaştır". İki marka arasında kalan bir tüketici, bu servis üzerinden o markalardan hangisiyle ilgili daha fazla şikayet olduğunu ve markanın kaç şikayeti çözebildiğini görebiliyor. Bununla ilgili de veri yayınlayan Şikayetvar, 2021'de en çok karşılaştırılan markaların Binance ve Paribu olduğunu açıkladı. Görünen o ki yatırım yapmak isteyen vatandaşlar, yerli ila global iki marka arasında kaldılar.
En çok şikayet, İstanbul'dan geldi
Şikayetvar, 2021 yılı boyunca gelen şikayetleri iller bazında da inceledi. Yapılan incelemelerde, en çok şikayetin 1 milyon 19 bin 366 adetle İstanbul'dan geldiği belirtildi. İstanbul'u 356 bin 669 şikayetle Ankara, 140 bin 813 şikayetle Antalya, 241 bin 168 şikayetle İzmir ve 4.386 adetle de Bayburt takip etti. En az şikayet olan illerse Iğdır, Adıyaman, Hakkari, Kars ve Muş olarak kayıtlara geçti.
Her 1000 kişiye düşen şikayet sayıları:
Şikayetvar'a gelen en ilginç şikayetler:
- İnternetten katlanabilir masa siparişi verdim. Kargo paketini açarken anlamadığım bir şeyi tuttum ve sonra anladım ki tuttuğum şey ölü bir fareymiş. İlgili siteyi aradığımda 4 günden önce paketi alamayacaklarını söylediler. Kendimi, çevremdeki insanları ve apartman sakinlerini tehlikeye atmamak için ürünü en yakın çöpe götürdüm. Bu paketi kontrol etmeden bu şekilde ileten satıcıdan ve bir çözüm sağlayamayan pazaryeri sitesinden şikayetçiyim.
- Restoranda pidenin yanında söylediğim ayranın içerisinden çiğnenmiş sakız çıktı. Bundan sonra çiğnenmemişini koyarsanız ayran bitince sakızı da çiğneriz. Bu nasıl bir rezalet? Söylenmesi gereken her şeyi siz kendinize söyleyin.
- Şişli 'de yeşil minibüs şoförü bugün 08:32'de idrar dolu kocaman bir poşeti Şişli’nin göbeğinde camdan fırlattı. Cidden buna söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum. Hala burnum idrar kokusu alıyor.
- Zincir marketten aldığım vanilin paketlerinin içi boş çıkıyor. Marketten aldığım 10'lu vanilin paketinin içinden bir paket vanilya boş çıkmıştı daha sonra kullanmak için aldığımda başka bir paketin daha boş çıktığını fark ettim. Bunu markete hiç yakıştıramıyorum.
- Bu da oldu. Zincir marketten aldığımız salçanın içinden reçel çıktı. Ve üstüne üstlük kavanozun kapağında zeytin markasına ait resim varmış. Alırken hiç fark etmedik. Kavanozda emniyet şeridi de bulunuyor. Yaklaşık 2 hafta önce aldığımız için fişi kayıp. Bu kamera şakası mı? Salça diye aldık içinden ne olduğunu bilmediğimiz reçel çıktı. Mağduriyetimin giderilmesini talep ediyorum.
- Giyim markasına ait kargo poşetinin içinden yılan çıktı. Böyle bir şey nasıl mümkün olabilir? Kargoyu bir açtım sweat ile beraber yılan çıktı hediye olarak falan yılan mı yolladınız? Nasıl bir dikkatsizliktir? Görünce şok oldum. Yılanı birisi bana açıklayabilir mi lütfen?
- Pazaryeri sitesinden blender seti sipariş verdim fakat bana gelen çamaşır suyuydu. İade talep ettim. Adresten teslim aldılar. Firmaya ulaşınca da talebim olumsuz olmuş. Hiçbir şekilde bir muhatap bulamıyorum. Param yandı. Bu devirde para kolay kazanılmıyor. Yazık gerçekten. Ayıp yani.