Etkileyici bir sunum yapmak için öncelikle profesyonel bir slayt hazırlamak gerekir. Artık pek çok platform ya da uygulama ile slayt hazırlanabilir. Ancak yapay zeka teknolojisinden yararlanarak çok kısa sürede profesyonel slayt hazırlama platformu Beautiful.ai kullanıcılarına, sıradan bir sunum hazırlama deneyiminden çok daha fazlasını sunuyor. İyi bir sunumda olması gerekenlere ve Beautiful.ai'nin özelliklerine birlikte bakalım.

Slayt sunumları hazırlamak modern dünyamızda oldukça yaygın hale geldi. İş, okul ya da farklı ortamlarda sık sık sunum hazırlamaya ihtiyaç duyuyoruz. Etkiletici bir slayt sunum kariyerimizde de oldukça etkili. Sunum yapılan kitle değişse de insanların ilgilerini çekmek ya da katılımını sağlamak için iyi bir slayt hazırlamak çok önemlidir.

Günümüzde çok basit uygulamalarla kolayca sunum hazırlamak mümkün peki ama slayt hazırlamanın en iyi yolu nedir? "Sizin için tasarım yapan ilk sunum oluşturucuyla tanışın." sloganıyla Beautiful.ai bu konuda oldukça cesur bir çıkış yaptı. Yapay zeka teknolojisiyle donatılan sunum platformu, çok kısa sürede hayal edilen tasarımı hazırlıyor. Beautiful.ai ile dakikalar içinde çarpıcı slaytlar hazırlayabilirsiniz.

İyi bir sunum nasıl olmalıdır?

5 maddede iyi bir slayt sunumunda öncelikle dikkat edilmesi gerekenler:

Sunum sırasında söylenenlerin tekrarlanması yerine, anlatılanları destekleyen kısa metinler içermelidir. Tekdüzeliği önlemek ve katılımcıların ilgisini kaybetmemek için farklı tasarımlara sahip slaytlar içermelidir. Sayfa düzeni ve biçimlendirme titiz ve tüm sunuma tutarlı olmalıdır. Bilgileri destekleyen grafikler, çizelgeler, içerikler, resimler, fotoğraflar gibi ilgi çekici görseller bulunmalıdır. Şirketin ya da kuruluşun kimliğini oluşturan logolar ve renk paletlerinden yararlanılarak, marka ile bağlantılı kalınmalıdır.

Bu niteliklere sahip sunum hazırlamak çok da zor değil. Etkili sunum hazırlamanın yeni ve keyifli yolu Beautiful.ai aracılığıyla çok kısa sürede profesyonel sunumlar hazırlayabilirsiniz.

Beautiful.ai nedir?

Beautiful.ai etkileyici slayt sunumları hazırlamaya yardımcı olan, fikirlerinizi yalnızca birkaç dakika içinde görsel hikayelere dönüştüren otomatik sunum tasarım platformudur. Bu platformun muadillerinden farklı, en önemli özelliği sistemde yer alan yapay zeka teknolojisi ve yüzlerce akıllı slayt şablonudur. Bu platform kullanıcıları için mümkün olan en iyi seçimleri yaparak çok kısa sürede etkileyici sunumlar hazırlamayı sağlar.

Beautiful.ai’de programı kullanmayı öğrenmek için bir efor harcamaya hiç gerek yok, basit ve sade arayüzüyle ile hemen kullanmaya başlayabilirsiniz. Hazırladığınız sunumda tasarım için uzun zamana ihtiyacınız yok, kolayca slaytınızı hazırlayabilir kalan vakitte de içeriğinizi güçlendirebilirsiniz. Platform her slayt ve şablonda tamamen özelleştirilebilecek pek çok ince ayar sunar. Ayrıca milyonlarca telifsiz fotoğraf ve simgeye erişebilirsiniz. Beautiful.ai’yi otomatik bir sunum hazırlama programı olarak düşünmek yanlış olur çünkü, sadece otomatik sıradan tasarımlar değil kişiselleştirebileceğiniz pek çok özellikle profesyonel bir hizmet sunar.

Beautiful.ai’in kaliteli sunumlarına karşın fiyatı da piyasadaki birçok profesyonel üretkenlik aracının aksine uygundur. Bireysel kullanımlar ücretsiz, en üst seviye abonelikler ise cüzi bir miktar ile fiyatlandırılır. Daha da güzeli Beautiful.ai’i herkes koşulsuz şartsız ücretsiz deneyebilir. Sık sık sunum hazırlıyorsanız bir dahaki sunumunuzu Beautiful.ai ile hazırlayarak aradaki farkı görebilirsiniz. Buraya tıklayarak Beautiful.ai’ye kolayca ulaşabilirsiniz.