Sızıntılara göre RTX 5090, 600 watt güç ihtiyacıyla geliyor. Yeni nesil grafik kartının özellikleri merak ediliyor.

Nvidia'nın yeni nesil grafik kartı RTX 5090 ile ilgili heyecan verici detaylar ortaya çıktı. Sızıntılarda RTX 5090’ın 600 watt güç gerektireceği belirtiliyor. Bu yüksek güç ihtiyacının GPU'nun performansını artırmak için tasarlandığı ise ortada.

RTX 5090’ın, 512-bit veri yolu üzerinde 32 GB GDDR7 bellekle geleceği belirtiliyor. Bu, önceki nesil RTX 4090’a göre büyük bir sıçrama yapıldığını gösteriyor. RTX 4090, 450 watt güç gerektirirken, RTX 5090'ın 600 watt'a ulaşması, Nvidia'nın güç bağlantısını maksimum seviyeye çıkarma niyetinde olduğunu ortaya koyuyor.

RTX 5090 ve RTX 5080'in geleceği

Öte yandan RTX 5080’in 400 watt güç gerektireceği ve 16 GB GDDR7 belleğe sahip olacağı bilgisi de verildi. Bu özelliklerin, RTX 4080 Super ile kıyaslandığında büyük bir gelişim sunmadığı görülüyor. Nvidia'nın, RTX 5090 ile RTX 5080 arasında performans farkı yaratma amacı olduğu düşünülüyor.

Nvidia, RTX 5090 ve RTX 5080’in resmi duyurusunu henüz yapmadı. Ancak, bu grafik kartlarının kullanacağı Blackwell mimarisi hakkında bazı bilgiler mevcut. Nvidia’nın, kurumsal Blackwell GPU’larının piyasaya sürümünde yaşadığı gecikmeler nedeniyle, RTX 5090 ve RTX 5080’in oyun bilgisayarlarına ne zaman tanıtılacağı belirsizliğini koruyor. Normal sürüm takvimine göre, bu kartların Ekim veya Kasım ayında duyurulması bekleniyor, ancak gecikmeler nedeniyle 2025’e kadar ertelenme olasılığı bulunuyor.