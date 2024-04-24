Smart'ın geçtiğimiz günlerde duyurusunu yaptığı yeni modeli Smart #5'in dış tasarımında Türk Tasarımcı Levent Tuna'nın imzasının bulunduğu ortaya çıktı.

Zaman zaman büyük projelerde Türk tasarımcıların isimlerini duyuyoruz. Ege Argüden, Murat Günak gibi önemli tasarımcılarımız bulunuyor. Bu isimlerden biri de Levent Tuna. Tuna'nın Mercedes'e katıldıktan sonraki ilk projesi ise Smart #5 oldu. Tasarımcı daha önce Ford Otosan'da "geleceğin kamyonu projesi" olarak gösterilen F-Vision'ı tasarlamış, ardından da firmanın Almanya'daki tasarım stüdyosuna transfer olmuştu.

Köln'de E-Transit Custom üzerinde geliştirilen elektrikli süper ticari araç konseptinin de tasarımını yapan ve Goodwood Hız Festivali’ne "SuperVan" ile damga vuran Tuna, 2023 yılının başında ise Mercedes'e geçiş yapmış ve firmanın tasarımları üzerinde söz sahibi olmaya başlamıştı.

İlk işi yeni Smart #5 oldu

Tuna'nın Mercedes ekibine katıldıktan sonraki ilk işi ise Smart #5 oldu. Ekibinde bir başka Türk tasarımcı daha bulunan Tuna, transit ve van modellerdeki ustalığını Smart serisine de taşıdı. Smart #5, bugüne kadarki en büyük Smart modeli olarak dikkatleri üzerine çekiyordu.

Yeni Smart #5 yarın Pekin'de başlayacak olan Pekin Otomobil Fuarı'nda canlı kanlı karşımızda olacak. 4000mm'lik aks mesafesi ile tüm zamanların en büyük Smart modeli olacak olan #5, küçük bir şehir SUV'si olacak. Yeni Smart modelinin fuarda yoğun ilgi görmesi bekleniyor.