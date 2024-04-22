Yeni Smart SUV, Pekin Otomobil Fuarı'nda Tanıtılacak

Smart #5 olarak adlandırılan yeni Smart'ın Pekin Otomobil Fuarı'nda tanıtılacağı açıklandı.

Daha önce şehir içi kullanımı hedef alan minik modelleri ile dikkatleri çeken Smart, son dönemde bu yaklaşımını değiştiriyor. Son yıllarda SUV modellere de yönelen Smart, bu yolculuğunu Smart#5 ile sürdürecek. Yeni araç Pekin Otomobil Fuarı'nda tanıtılacak. Bu model bugüne kadarki en büyük Smart modeli olacak.

Daha önce Smart#5'e ait eskiz çizimleri ortaya çıkmıştı . Ayrıca aracın bazı teknik verileri de yayımlanmıştı. 4000 mm ile marka tarihinin en uzun modeli olacak Smart#5, fuarda konsept olarak karşımıza çıkacak. Üretim versiyonunu görmek için ise yılın ikinci yarısını beklemek gerekecek.

Ailelerin tercihi olması bekleniyor

Bu model hakkında Smart oldukça ketum bir tavır sergiliyor ve model hakkındaki bilgileri saklamaya devam ediyor. Smart Avrupa CEO'su Dirk Adelmann'ın hakkında "Bugüne kadarki en farklı kullanımlara sahip model" dediği Smart#5'in ailelerin de tercihi olacağı ifade ediliyor. Adelmann araç için "Bence #5 Konsept segmente farklı bir perspektif sunacak. Sadece ürün anlamında değil tasarım anlamında da segmente bir rekabet getireceğiz. Araç kesinlikle diğer Smart modellerinden farklı bir tasarım dili kullanacak." ifadelerini kullanmıştı.

Smart'ın bu hamlesi sektörün durumunu göz önüne aldığımızda aslında hiç de şaşırtıcı değil. Son yıllarda neredeyse bütün otomobil üreticileri farklı segmentlerde SUV'ler çıkardı. Hatta bu pazara Porsche ve Ferrari gibi markalar da giriş yaptı. Smart'ın da sektördeki en büyük pasta olan SUV pastasından pay almak istemesi şaşırtıcı değil.