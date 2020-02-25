Smithsonian, 2,8 Milyon Fotoğrafı Ücretsiz Olarak Yayınladı

ABD'deki müze ve araştırma merkezi Smithsonian Enstitüsü, yüksek çözünürlüklü iki ve üç boyutlu görsellerden oluşan 2,8 milyon fotoğrafı çevrimiçi erişime açtı. Ücretsiz platformda çok sayıda müze, araştırma merkezi ve kütüphaneden materyaller bulunuyor.

ABD hükûmeti tarafından 1846 yılında kurulan araştırma merkezi ve müze kompleksi Smithsonian Enstitüsü, 174 yıllık tarihinde bir ilke imza atarak yüksek çözünürlüklü 2 ve 3 boyutlu 2,8 milyon fotoğrafı ücretsiz olarak çevrimiçi bir platformdan erişime açtı. 19 Smithsonian müzesi, dokuz araştırma merkezi, kütüphaneler, arşivler ve Ulusal Hayvanat Bahçesi'nden materyallerin yayınlanmasıyla birlikte enstitü, bu görsellerin ücretsiz olarak kullanılabilmesini amaçlıyor.

Öte yandan bu devasa görsel arşivi yalnızca başlangıç. Enstitünün 2020 yılı içerisinde 200 bin ya da daha fazla görseli daha çevrimiçi olarak yayınlaması planlanıyor. Ayrıca Smithsonian Enstitüsü, 155 milyon civarındaki materyalin tamamını dijital hâle getirmek için çalışmalara devam ediyor.

Muhammed Ali'nin boks kaskı da veritabanında yer alıyor:

Smithsonian’ın üst düzey dijital program yetkilisi Effie Kapsalis "Tüm dünyada öğrenen insanlar için ilgili bir kaynak hâline gelmek, bizim görevimiz için çok önemli" ifadelerini kullanarak insanların yayınlanan görsellerle neler yapacaklarını hayal bile edemediklerini ve şaşırmaya hazır olduklarını kaydediyor.

Veritabanının çevrimiçi yayınlanması, aynı zamanda müze koleksiyonlarının kamuya açık hâle gelmesinde de önemli bir adımı simgeliyor. Dünya çapında Amsterdam’daki Rijksmuseum, New York’taki Metropolitan Museum of Art ve Chicago'daki Art Institute gibi müzelerin de dâhil olduğu 200'e yakın kurum, yakın zamanda ellerindeki parçaları dijital ortama aktarmışlardı. Derinlik ve genişlik açısındansa Smithsonian Enstitüsü'nün yayını beklenmedik olarak değerlendiriliyor.

Sanattan beşeri bilimlere, bilimden mühendisliğe çok sayıda disiplini kapsayan görsellerin arasında Pocahontas ve Ida B. Wells'in portreleri, Muhammed Ali'nin kullandığı boks kaskı ve Amelia Earhart'ın Lockheed Vega 5B uçağı da yer alıyor. 3 boyutlu görsellerdeyse yalnızca birkaç santimetrelik Eulaema arısından 29 ışık yılı uzaklıktaki Cassiopeia A süpernova kalıntısına kadar çok sayıda fotoğraf bulunuyor.

Creative Commons Zero (CC0) adı verilen lisans altında kataloglanan 2,8 milyon fotoğraf, bu sayede tüm telif hakkı kısıtlamalarından kurtuldu. İnternet bağlantısına sahip herkes, veritabanındaki görselleri bilgisayarına indirebilir. Smithsonian Enstitüsü'nün çevrimiçi platformuna buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.