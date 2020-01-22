Snapchat Hikayeleri Nasıl Sessize Alınır?

Instagram, Facebook ve WhatsApp gibi sosyal medya ve haberleşme mecralarındaki story (hikaye) özelliğinin atası olan Snapchat seçtiğiniz kişilerin hikâyelerini sessize alabiliyorsunuz. Nasıl yapıldığını anlatıyoruz.

Instagram, Facebook ve WhatsApp gibi dev sosyal medya ve haberleşme mecralarının uygulamalarına Story (Hikâye) bölümünü eklemesine sebep olan emektar sosyal medya uygulaması Snapchat, günümüzde o kadar popüler değil. Ancak hâlâ hatırı sayılır bir kullanıcı sayısına sahip olan uygulamada bazı kişilerin hikayeleri sinir bozucu olabiliyor. Bundan kurtulmanın bir yolu var: Hikayeleri sessize alma.

Snapchat’te bir arkadaşınızın hikayesini sessize almak için birçok sebebiniz bulunabilir, bunu sorgulamıyoruz zira bazen kişilerin uzun hikayeleri sıkıcı olabiliyor. Biz de bu içeriğimizde Snapchat’te bir arkadaşınızın hikayesini nasıl sessize alabileceğinizi anlatacağız. Ek olarak, hikayeleri sonsuza kadar değil de belirli bir süre boyunca da sessize alabiliyorsunuz. En iyisi lafı fazla dolandırmadan rehberimize geçelim.

Snapchat Hikayelerini sessize alma nasıl yapılır?

Snapchat'i açın,

Arkadaşlarınızın olduğu bölüme girin,

Sağ üstteki üç nokta ikonuna dokunun,

Sessize almak istediğiniz kişinin profil fotoğrafına dokunun,

Açılan pencerede "Hikayeyi sessize al" seçeneğine dokunun.

İlk olarak Snapchat’i açın;

İlk adımımız doğal olarak Snapchat uygulamasını açmak olacak. Eğer uygulamayı bulamıyorsanız telefonunuzun arama bölümüne Snapchat yazarak kolayca ulaşabiliyorsunuz. Arama bölümüne ulaşmak için ana ekranı yukarıdan aşağıya kaydırabilir ya da menüye girip üstteki arama bölümüne dokunabilirsiniz.

Arkadaşlarınızın olduğu bölüme girin;

Uygulamaya ilk girdiğinizde kamera açılıyor. Buradan sol tarafa doğru kaydırarak arkadaşlarınızın olduğu bölüme gidin. Buradan herhangi bir arkadaşınızın profil fotoğrafına dokunarak o kişinin profiline gidin. Ancak burada arkadaşınızın sohbetine girmemeye dikkat edin, profil fotoğrafına dokunmanız gerekiyor.

Sağ üstteki üç nokta ikonuna dokunun;

Arkadaşınızın profilinize girdiğinizde profil sayfasında sağ üst kısımdaki üç nokta simgesine dokunarak seçenekler bölümünü açın. Burada ‘Adı Düzenle’ seçeneğinin altında Hikaye’yi Sessize Al seçeneğini göreceksiniz. Buna dokunduğunuz zaman artık o kişinin hikayeleri size gözükmeyecek.

Gördüğünüz gibi Snapchat üzerinden arkadaşlarınızın hikayelerini sessize almak çok zor bir olay değil. Eğer sessize aldığınız birisinin hikayelerini sessizden çıkarmak istiyorsanız aynı işlemleri takip ederek arkadaşınızın profilindeki seçeneklerden aynı yere giderek bunu gerçekleştirmeniz mümkündür. Ek olarak, arkadaşınızı sessize aldığınızda bunun bildirimi ona gitmiyor.

Bir başka faydası ise bu işlemle birlikte günümüz hastalığı olan ‘Beni takipten çıkmışsın!’a katlanmak zorunda kalmıyorsunuz zira arkadaşlıktan çıkarmıyorsunuz. Eğer sessize aldığınız arkadaşınızın hikayesini yine de görmek istiyorsanız, hikayeler bölümünün en aşağı kısmına kaydırarak onu görebilirsiniz.

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