Sabahları uyandığınızda enerji dolu hissetmek mi istiyorsunuz? Belki de günün yorgunluğunu atmak için duş almayı tercih ediyorsunuz. Ama hangi duş daha iyi: soğuk mu, sıcak mı?

Birçoğumuz sıcak duşun rahatlatıcı etkisine bayılırken soğuk duşun da ayıltıcı ve serinletici etkisi var.

Her iki su türünün de farklı etkileri var. Gerçi kimse bu yakıcı havalarda sıcak suyu kabul etmez biliyoruz ama okumanızda fayda var.

Soğuk duşun sağlığa tabii ki faydaları var, yok diyemeyiz.

Soğuk duş, beyaz kan hücrelerinin üretimini artırarak bağışıklık sisteminizi güçlendiriyor. Düzenli soğuk duş alan kişilerin, soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklara daha az yakalandığı da görülüyor.

Özellikle sabahları kendine gelmek isteyenler soğuk duşla direkt sinir sistemini uyararak uyanıklık seviyesini arttırıyor ve doğru da yapıyor. Çünkü soğuk duş sonrası vücudunuzda adrenalin salgılanıyor ve enerji seviyemizle dikkat süremiz yükseliyor.

Özellikle sporcularda ise antrenman sonrası soğuk duş kas ağrılarını hafifletiyor ve kas iyileşmesini hızlandırıyor. Soğuk su ayrıca kan damarlarını daraltarak iltihaplanmayı azaltıyor.

Soğuk suyun etkilerinden bir diğeri de cilde ve saçlara. Doğal yağların korunmasına yardımcı olurken cildi daha sıkı, saçları ise daha parlak yapıyor. Sıcak su cildinizi ve saçlarınızı kurutabilirken, soğuk su bu olumsuz etkileri minimuma indiriyor.

Son olarak soğuk duşun faydaları arasında ruh hâlini iyileştirme ve depresyon belirtilerini azaltma var. Soğuk suyun vücutta yarattığı şok etkisi, sinir sistemini uyararak beta-endorfin salgılanmasını artırıyor ve bu da mutluluk hissini tetikliyor.

Soğuk duşun zararları yok mu?

Bu kadar faydası olsa da özellikle bazı kişilerin suyun sıcaklığına dikkat etmesi gerekiyor. Kalp hastalığı veya yüksek tansiyon problemi olan kişilere bu sözümüz. Çünkü soğuk su, kan damarlarını aniden daraltarak kalp krizi riskini artırabiliyor.

Uzun süreli soğuk duş ise vücut ısısının tehlikeli derecede düşmesine neden olabiliyor. Bu durum da özellikle soğuk havalarda ciddi bir risk oluşturarak hipotermiyi ortaya çıkarabiliyor. Stresli veya anksiyete eğilimli kişilerde ise soğuk suyun ani etkisi ile şok yaratılabiliyor.

Gelelim sıcak duşun sağlığa faydalarına.

Sıcak su olmadan asla diyenler için de faydalarını sıralayalım. Sıcak su, kasları gevşettiği için vücuttaki gerginliği alabiliyor. Uzun bir günün ardından sıcak duş alarak rahatlayabilirsiniz.

Vücut ısısının yükseltilmesi ve ardından ani bir düşüş sağlanması da uykuya geçişi kolaylaştırıyor ve uyku kalitesini arttırıyor.

Sıcak suyun faydaları arasında kan damarlarını genişleterek kan dolaşımını arttırmak da var. Bu da vücuda daha fazla oksijen ve besin maddesi taşınmasını sağlıyor.

Sıcak duşun zararları neler?

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi sıcak su, ciltte doğal yağları yok ederek kuruluk ve tahrişe neden olabiliyor. Özellikle egzama veya kuru cilt problemi yaşayan kişiler dikkat etmeli.

Kan damarlarına etkisi ise kan basıncını düşürmek gibi sorunları da ortaya çıkarabiliyor. Düşük tansiyona eğilimli kişilerde baş dönmesi ve bayılma riskini artırabiliyor.

Son olarak sıcak su, kan damarlarının genişlemesine ve varis oluşumuna neden olabiliyor. Özellikle bacaklarda uzun süre sıcak suya maruz kalmak, bu riski artırıyor.

Duş başlığını nereye çevireceğinize karar vermeden önce her iki duş türü hakkında da bilinçlendiğimize göre artık suyun keyfini sürebilirsiniz.

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