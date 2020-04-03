Türkiye'de Sokağa Çıkma Yasağından Etkilenen Kişi Sayısı

20 yaşın altına da getirilen sokağa çıkma yasağıyla ülkedeki 83 milyon kişinin neredeyse 3'te 1'inin sokağa çıkması yasaklanmış oldu. Ülkemizde toplamda kaç kişinin bu yasaktan etkilendiğine ve yaşlara göre dağılımına bu yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, akşam saatlerinde yaptığı konuşmasında koronavirüs salgınına karşı alınan yeni önlemleri açıkladı. Alınan kararların Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerileri ışığında alındığını belirten Erdoğan, 65 yaş ve üzeri vatandaşları kapsayan sokağa çıkma yasağının aynen devam ettiğini, aynı zamanda 20 yaşın altındaki kişilerin de bu yasak kapsamına dâhil edildiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan yeni önlemlerle birlikte nüfusun büyük bir çoğunluğuna sokağa çıkma yasağı getirilmiş oldu. Bu noktada 83 milyon 154 bin 997 kişilik ülke nüfusunun neredeyse 3’te 1’i artık sokağa çıkamayacak.

25 milyon vatandaşa daha sokağa çıkma yasağı getirildi:

65 yaş üzeri ve 20 yaş altı vatandaşlara getirilen yeni kısıtlamalarla birlikte toplamda 33 milyon 94 bin 663 kişiye sokağa çıkma yasağı getirilmiş oldu. Bu noktada TÜİK tarafından açıklanan 2019 tarihli verilere göre sokağa çıkma yasağı uygulanan kişilerin 25 milyon 543 bin 936 kişilik büyük bir kısmını 20 yaşın altındaki gençler oluşturuyor.

Öte yandan 2019 TÜİK verilerine göre ülkemizde koronavirüs salgını karşısında en büyük risk grubunu oluşturan 65 yaş ve üzeri 7 milyon 550 bin 727 vatandaş bulunuyor. Bununla birlikte 60 ila 65 yaş arası vatandaşlar herhangi bir yasağa tabi tutulmuş olmasa da risk grubunda yer alıyor. Bu kişilerin sayısıysa 3 milyon 554 bin 769.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın akşam saatlerinde yaptığı konuşmaya ulaşmak ve genişletilen önlemler hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için bu bağlantı üzerinde yer alan haberimize göz atabilirsiniz. Bu konudaki gelişmelerin takipçisi olmaya devam edeceğiz. Bu süreçte yaşanacak tüm gelişmelerden haberdar olmak için bizi takip edebilirsiniz.