Bazı şeylerin, üstünde son kullanma tarihi yazmasa bile bir son kullanma tarihi vardır. Bunlardan 10 tanesini sizin için derledik.

Yiyecek bir şey alırken dikkat ettiğimiz şey, son kullanma tarihi oluyor ancak gıda dışındaki ürünlerin de bir son kullanma tarihi olabileceğini hiç düşünüyor muyuz?

İşte son kullanma tarihi olduğu aklımıza gelmeyen gıda ve gıda dışındaki ürünler…

Son kullanma tarihi olduğunu bilmediğimiz ürünler

Kondomlar

Prezervatiflerin üretildiği malzeme, bir süre sonra aşınıyor. Cleveland Clinic’in belirttiğine göre eski bir prezervatifin yırtılma olasılığı var. Bu da, prezervatiflerin kullanım amacına ters.

Un

Unun bozulduğuna çok nadir denk geliriz ve bozulduğunu düşünmedikçe kullanmaya devam ederiz fakat açık paketteki bir un, 6 ila 12 ay arasında dayanıyor. Bu süreyi geçiren unlar, özelliklerini kaybediyor.

Temizlik ürünleri

Ev temizliğinde başvurduğumuz ürünlerin kimisini 2 yıl bile kullandığımız oluyor. Aslında içeriğinde kimyasal barındıran temizlik ürünleri, 3 ay içinde özelliğini yitirmeye başlıyor. Yani ürünü değiştirmezseniz bir sorun yaşamazsınız, sadece yeterince verimli bir temizlik olmaz.

Bisiklet kaskları

Bisiklet kasklarını alıp sonsuza dek kullanamazsınız. Hatta ömrü, tahmin ettiğinizden daha kısa olabilir. Kaç sene kullanabileceğiniz, kaskın kullanma kılavuzunda belirtiliyordur ancak ortalama bir sayı verecek olursak 3 ila 5 yılda bir değiştirilmesi gerekiyor.

Poşet çaylar

Poşet çayları sadece belli zamanlarda içersek ve uzun süre rafta öylece durursa etkisi azalıyor. Yaklaşık 2 sene içinde, kalitesini kaybediyor. Bunun için poşet çayları dondurucuda muhafaza edebilirsiniz.

Boyalar

Boyaların üstünde bir son kullanma tarihi yazmasa da 2 ila 4 yıl boyunca açık kalmış herhangi bir boyayı atmanız öneriliyor. Öte yandan; açılmamış, yağ bazlı boyalar 15 yıl boyunca korunabilir.

Katı sabunlar

Temizliğimiz için başvurduğumuz ve en etkili olduğunu düşündüğümüz madde, sabunlar. Ancak bazı katı sabunların son kullanma tarihleri oluyor. Üstünde yazmıyorsa bile 3 yıldan fazla saklamamanız öneriliyor.

Lifler

Yine kendimizi temizlemek için kullandığımız lifler, o kadar da temiz olmayabilir. Ölü deriler, liflerin içine sıkışabiliyor. Bir de üstüne banyonun nemli ortamı eklenince bakteri üremesine iyice zemin hazırlanıyor. Cleveland Clinic’e göre plastik lifler 2 ay sonra çöpe atılmalı. Plastik lifler yerine, kabak lifi gibi doğal olanları kullanmayı da düşünebilirsiniz.

Piller

Çok sayıda pille çalışan cihazınız yoksa, bir köşede öyle kalabilirler ancak paketlerine dikkatlice bakarsanız bir son kullanma tarihi olduğunu görebilirsiniz. Lityum, zamanla parçalanarak elektriğin aktarılmasını zorlaştırıyor.

Duman dedektörleri

Duman dedektörlerinin dumanı tespit ederken kullandığı bileşenler, zaman geçtikçe azalıyor. Hâliyle cihaz, verimli çalışmıyor. Olası bir tehlike durumunu algılayamayabiliyor. ABD Ulusal Yangın Koruma Birliği’ne göre duman dedektörlerini 10 yılda bir değiştirmek gerek. Ayrıca pillerinin de 6 ayda bir değiştirilmesi lazım.

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