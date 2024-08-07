Son zamanlarda izlerken zamanın nasıl geçtiğini anlamayacağınız, bir an bile gözünüzü kırpmak istemeyeceğiniz diziler mi arıyorsunuz? İşte, ekran başına kilitlenmenizi sağlayacak son dönemin en çok konuşulan 10 dizi önerisi!

Dizi dünyası, son yıllarda ardı ardına gelen harika yapımlarla dolup taşıyor. Peki, hangilerini mutlaka izlemelisiniz?

Kabul edelim, liste biraz kabarık ancak emin olun ekran başına kilitlenip soluksuz izleyeceksiniz!

Meslektaşının ölümünde baş şüpheli: Presumed Innocent

Dizinin konusu, ünlü bir savcı olan Rusty Sabich'in karıştığı karmaşık ve entrika dolu bir cinayet davası etrafında dönüyor.

Rusty, meslektaşı Carolyn Polhemus'un öldürülmesiyle suçlanır ve bu durum onun hem profesyonel hem de kişisel hayatını altüst eder.

Dizi, Rusty'nin masumiyetini kanıtlamak için verdiği mücadeleyi ve aynı zamanda davanın ardında yatan derin sırları ve entrikaları ortaya çıkarmaya çalışmasını konu alıyor.

Tür: Gerilim-gizem, suç, dram

Gerilim-gizem, suç, dram Yıl: 2024

2024 Oyuncular: Jake Gyllenhaal, Ruth Negga, Bill Camp

Jake Gyllenhaal, Ruth Negga, Bill Camp Yaratıcı: David E. Kelley

David E. Kelley ​IMDb: 7.8

Genç bir dedektifin sürükleyici yolculuğu: A Good Girl's Guide to Murder (İyi Bir Kızın Cinayet Rehberi)

Lise son sınıf öğrencisi Pip Fitz-Amobi, yıllık proje ödevi için beş yıl önce yaşanan ve çözüme kavuştuğu düşünülen Andie Bell cinayetini araştırmaya karar verir.

Andie Bell, okulun popüler kızlarından biri olup erkek arkadaşı Sal Singh tarafından öldürüldüğü düşünülen bir genç kızdır. Sal, cinayetin hemen ardından intihar etmiş ve polis, davayı kapatmıştır. Ancak Pip, olayların arkasında daha derin ve karanlık bir gerçeğin yattığını hisseder.

Tür: Dram, gizem, gerilim

Dram, gizem, gerilim Yıl: 2024

2024 Oyuncular: Emma Myers, Asha Banks, Raiko Gohara

Emma Myers, Asha Banks, Raiko Gohara Yapımcı: Florence Walker

Florence Walker ​IMDb: 6.8

Süper güçlerle dolu Londra: Supacell

Tür: Süper kahraman, aksiyon, macera, dram, bilim kurgu

Süper kahraman, aksiyon, macera, dram, bilim kurgu Yıl: 2024

2024 Oyuncular: Tosin Cole, Nadine Mills, Josh Tedeku

Tosin Cole, Nadine Mills, Josh Tedeku Yaratıcı: Rapman

Rapman ​IMDb: 7.0

Londra'nın çeşitli bölgelerinde yaşayan sıradan insanların aniden süper güçler kazandığı bir dünyada geçen Supacell, bu yeni yeteneklere sahip olan bireylerin yaşamlarını ve mücadelelerini konu alır.

Hikâye, farklı geçmişlere ve hikâyelere sahip olan bu insanların güçlerini keşfetmelerini, kontrol altına almalarını ve bu süreçte karşılaştıkları zorlukları ele alır.

Veba dönemi dizilerine hayransanız: The Decameron

14. yüzyılın Floransa'sında geçen The Decameron, veba salgınından kaçmak için kırsal bir villaya sığınan on genç asilzadenin birbirlerine anlattığı hikâyeleri konu alır.

Her gün bir kişi kral veya kraliçe olarak seçilir ve o günün hikâye temasını belirler. Bu süreçte aşk, entrika, aldatma ve komedi dolu yüz hikâye anlatılır.

Tür: Dönemsel dram, komedi, dram, tarih

Dönemsel dram, komedi, dram, tarih Yıl: 2024

2024 Oyuncular: Amar Chadha-Patel, Leila Farzad, Lou Gala

Amar Chadha-Patel, Leila Farzad, Lou Gala Yaratıcı: Kathleen Jordan

Kathleen Jordan ​IMDb: 6.3

En çok konuşulan dizilerden biri: 3 Body Problem (3 Cisim Problemi)

Dizi, insanlık ile Trisolaris isimli uzak yıldız sisteminden gelen uzaylı bir medeniyet arasındaki ilk temasın hikâyesini anlatır. Dünyanın geleceği, bu karşılaşmanın getirdiği zorluklar ve tehditlerle şekillenirken insanlık tarihinin en büyük krizlerinden birine tanıklık eder.

Yapım, Çin Kültür Devrimi sırasında bilim insanı Ye Wenjie'nin, Dünya dışı yaşamla ilk temasını ve bu temasın dünya üzerindeki etkilerini ele alıyor. Trisolaris, üç güneşli bir yıldız sisteminde yer alır ve gezegenlerinin istikrarsız koşullarından dolayı hayatta kalma mücadelesi verir.

Tür: Uzaylı istilası, bilim kurgu, macera, dram, fantastik, gizem

Uzaylı istilası, bilim kurgu, macera, dram, fantastik, gizem Yıl: 2024

2024 Oyuncular: Jovan Adepo, Liam Cunningham, Eiza González

Jovan Adepo, Liam Cunningham, Eiza González Yaratıcılar: David Benioff, D.B. Weiss, Alexander Woo

David Benioff, D.B. Weiss, Alexander Woo ​IMDb: 7.5

Seriyi oynayanların mutlaka şans vermesi gereken bir yapım: Fallout

Fallout, nükleer savaşın ardından harabeye dönmüş bir dünyada hayatta kalmaya çalışan insanların hikâyesini anlatır.

Dizinin olayları, alternatif bir 22. yüzyıl Amerika'sında geçer ve nükleer savaş sonrası çorak topraklarda yaşam mücadelesi veren çeşitli karakterlere odaklanır.

Dizinin ana karakterleri, güvenli bir sığınak olan Vault'tan çıkarak dış dünyanın tehlikeleriyle yüzleşirler.

Tür: Distopik bilim kurgu, hayatta kalma, aksiyon, macera, dram, bilim kurgu, savaş

Distopik bilim kurgu, hayatta kalma, aksiyon, macera, dram, bilim kurgu, savaş Yıl: 2024

2024 Oyuncular: Ella Purnell, Aaron Moten, Walton Goggins

Ella Purnell, Aaron Moten, Walton Goggins Yaratıcılar: Geneva Robertson-Dworet, Graham Wagner

Geneva Robertson-Dworet, Graham Wagner ​IMDb: 8.4

Fransa’nın güçlü kraliçesi: The Serpent Queen

Yapım, 16. yüzyılda Fransa'nın en etkili ve tartışmalı figürlerinden biri olan Catherine de Medici'nin hayatını ve iktidar mücadelesini anlatır. Genç yaşta yetim kalan Catherine, İtalya'dan Fransa'ya gelerek Kral II. Henry ile evlenir.

Onun zekâsı, politik stratejileri ve hayatta kalma becerileri sayesinde Fransız sarayında nasıl yükseldiğini izleyince hayran kalmadan edemeyeceksiniz.

Tür: Kostüm dram, dönemsel dram, dram

Kostüm dram, dönemsel dram, dram Yıl: 2022

2022 Oyuncular: Samantha Morton, Raza Jaffrey, Ray Panthaki

Samantha Morton, Raza Jaffrey, Ray Panthaki Yaratıcı: Justin Haythe

Justin Haythe ​IMDb: 7.7

Marvel ve DC evrenlerindeki süper kahramanlardan bıktıysanız: The Boys

The Boys, süper kahramanların şöhretli ve güçlü olmalarına rağmen yozlaşmış ve tehlikeli oldukları bir dünyada geçer.

Bu süper kahramanlar, The Seven adlı bir grup içinde toplanmış ve Vought International adlı güçlü bir şirket tarafından yönetilmektedir. Ancak halkın gözünde kahraman olan süper güçlü bireyler, perde arkasında yozlaşmış, ahlaksız ve kontrolsüzdür.

Tür: Kara mizah, süper kahraman, aksiyon, komedi, suç, dram, bilim kurgu

Kara mizah, süper kahraman, aksiyon, komedi, suç, dram, bilim kurgu Yıl: 2019

2019 Oyuncular: Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr

Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr Yaratıcı: Eric Kripke

Eric Kripke ​IMDb: 8.7

Game of Thrones evrenini özleyenlere ilaç gibi gelecek: House of The Dragon

Dizi, Targaryen Hanedanı'nın Westeros'taki iktidarının zirvesinde olduğu dönemi anlatır. Targaryenlerin iç savaşını ve bu savaşın neden olduğu bölünmeleri, ihanetleri ve güç mücadelelerini bol bol görmek mümkün.

Hikâye, ejderhaların hâkim olduğu bir dünyada, hanedanın düşüşüne giden yolu gözler önüne serer.

Tür: Politik dram, aksiyon, macera, dram, fantastik, romantik

Politik dram, aksiyon, macera, dram, fantastik, romantik Yıl: 2022

2022 Oyuncular: Matt Smith, Emma D'Arcy, Olivia Cooke

Matt Smith, Emma D'Arcy, Olivia Cooke Yaratıcılar: Ryan J. Condal, George R.R. Martin

Ryan J. Condal, George R.R. Martin ​IMDb: 8.4

Paralel evrenler arasında bir yolculuk: Dark Matter

Dizi, fizik profesörü Jason Dessen'in paralel evrenler arasında yaptığı bir yolculuğu konu alıyor. Bir gün kaçırılan Jason, kendini alternatif bir gerçeklikte bulur.

Bu yeni dünyada tanıdığı her şey ve herkes değişmiştir. Jason, orijinal hayatına geri dönmek için çetin bir mücadele verirken kendi kimliğini ve yaşam seçimlerini de sorgulamaya başlar.

Tür: Psikolojik dram, dram, bilim kurgu, gerilim

Psikolojik dram, dram, bilim kurgu, gerilim Yıl: 2024

2024 Oyuncular: Joel Edgerton, Jennifer Connelly, Alice Braga

Joel Edgerton, Jennifer Connelly, Alice Braga Yaratıcı: Blake Crouch

Blake Crouch ​IMDb: 7.7

Peki sizin listede izledikleriniz oldu mu? Yorumlarda bekliyoruz!

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