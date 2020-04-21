Son dönemin en hareketli markalarından biri olan Sony’nin, bir süredir üzerinde çalıştığı iddia edilen yeni amiral gemisi Xperia 5 II’nin konsept tasarım görüntüleri paylaşıldı. 5.7 inç delikli ekranı ile dikkat çeken cihaz, radikal tasarımı itibarıyla diğer tüm Xperia modellerinden belirgin bir şekilde ayrılıyor.

Şubat 2020'de orta sınıf Xperia 10 II ile birlikte yeni amiral gemisi Xperia 1 II’yi de gün yüzüne çıkaran Japon teknoloji devi Sony, iddialara göre başka bir premium telefon üzerinde daha çalışıyor. Gelen haberler, söz konusu cihazın 2018'de piyasaya sürülen Xperia XZ2 Compact'tan bu yana Sony'nin ilk gerçek ‘Compact’ amiral gemisi telefonu olduğuna işaret ediyor.

Xperia 5 II olarak adlandırılan model hakkında Sony cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmiş değil. Dahası, cihaz hakkında bildiklerimiz de bir hayli sınırlı. Yaklaşmakta olan yeni cihazlara dair yaptığı konsept çalışmalarla bilinen LetsGoDigital, Japon devinin yeni amiral gemisi için nefes kesici bir tasarıma imza attı.

Sony'nin Xperia 5 II ismiyle gelmesi beklenen yeni amiral gemisi, radikal bir tasarıma sahip olabilir

Konsept konsept tasarım, Sony’nin yıllardır benimsediği geleneksel tasarım dilini takip etmiyor. Yayınlanan görüntülerde, Samsung Galaxy S20 serisi gibi delikli ekrana sahip, çerçevesiz bir model görüyoruz.

Hatırlayacağınız üzere, Japon şirketin son amiral gemisi Xperia 1 II, önceki modellere kıyasla çok daha ince bir forma sahip olsa da, üstteki çerçeveden kurtulamamıştı. Eğer Sony, bu inadından vazgeçip, konseptte görüldüğü gibi boydan boya ekran olan bir cihaz tasarlarsa, piyasada kartların yeniden karılmasını sağlayabilir.

Konsept tasarıma geri dönersek; Xperia 5 II’de gövdesinin ortasına dikey olarak konumlandırılmış üçlü arka kamera kurulumu yer alıyor. Telefonun alt kısmında ise 3,5 mm kulaklık girişi görüyoruz. Sony, bu özelliği Xperia 1 II ile geri getirmişti. Dolayısıyla Xperia 5 II'de de olması gayet mümkün.

Xperia 5 II'nin 21: 9 formatında 5.7 inç ekrana sahip olması bekleniyor. Bu da onu piyasadaki en küçük premium Android cihaz yapacak. Elbette, bu noktada ifade edilen şeyler spekülasyondan öteye gitmiyor, ancak önümüzdeki dönemde Sony’nin yeni amiral gemisi hakkında çok daha fazla şey duyacağımızı tahmin ediyoruz.

Sony Xperia 5 II için hazırlanan konsept tasarım videosu