Sony, Emekliye Ayrılacak PlayStation CEO'suna "Keşke Benim Olsa." Diyeceğiniz PS1 Görünümlü PS5 Hediye Etti

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Sony, 2024'te emekliye ayrılacak PlayStation CEO'su Jim Ryan için bir veda partisi düzenledi. Partide, Ryan'a türünün tek örneği olan PS1 görünümlü özel tasarım bir PS5 hediye edildi.

Sony, geçtiğimiz aylarda PlayStation tarafıyla ilgili önemli bir açıklama yapmıştı. Şirket, 2019’dan bu yana oyun bölümü Sony Interactive Entertainment’ın CEO’luğunu üstlenen Jim Ryan’ın Mart 2024’te emekliye ayrılacağını duyurmuştu. Ryan, 30 yıldır Sony’de görev alıyordu.
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Şirket, PlayStation CEO’su görevinden ayrılmaya hazırlanırken ünlü iş insanı için bir veda partisi düzenledi. Partide Ryan’a oyunseverlerin ağzının suyunu akıtacak bir hediye de verildi.

Jim Ryan’a PlayStation 1 görünümlü PlayStation 5 hediye edildi

Sony, Ryan’a türünün tek örneği olan bir konsol hediye etti. Yuichi Haga isimli bir Sony çalışanı tarafından paylaşılan görselde, bu konsolun PlayStation 1 görünümü verilmiş bir PlayStation 5 olduğu görüldü.

Zamanında PS1 sahibi olanları duygulandıracak hediye konsol, gerçekten de “Keşke benim olsa.” dedirtecek cinsten. Dualsense kontrolcü, Dualshock 1 tasarımıyla donatılmış ve şahane görünüyor. Buna ek olarak renkleri, o ikonik büyük uçlu bağlantı kabloları ve diğer detayları da orijinal PlayStation’ı andırıyor.

Özel tasarım PlayStation 5 şimdilik sadece bir tane var. Sony’nin çok beğenilen bu PS5’i satışa sunma planı olup olmadığı şimdilik bilinmiyor. Ancak şirket, 2014 yılında PlayStation’un 20. yıldönümüne özel olarak orijinal konsoldan izler taşıyan bir PS4’ü sınırlı sayıda satışa sunmuştu. PS5 için de böyle bir şey yapılır mı bekleyip göreceğiz.
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