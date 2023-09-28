30 yıldır Sony bünyesinde çalışmalarına devam eden PlayStation patronu Jim Ryan, emekliye ayrılacağını açıkladı. Sony, Jim Ryan'ın yerine geçecek ismi de açıkladı. Peki Ryan, neden emekliye ayrılıyor?

Japon teknoloji devi Sony'den bomba bir açıklama geldi. 30 yıldır Sony bünyesinde çalışan ve 2019 yılından beri PlayStation patronu olarak görev yapan Jim Ryan'ın şirketten ayrılmaya karar verdiği duyuruldu. Ryan, Mart 2024 itibarıyla emekliye ayrılacak.

Sony tarafından yapılan açıklamada, Ryan'ın yerine geçecek kişi de açıkladı. Buna göre; şirketin COO'su ve CFO'su olarak görev yapan Hiroki Totoki, Jim Ryan'dan sonra PlayStation'ın başına geçecek. Önümüzdeki ay Sony Interactive Entertainment Başkanı olarak görev yapmaya başlayacak olan Totoki, 1 Nisan 2024 itibarıyla CEO'luk görevini geçici olarak devralacak. Sony, yönetim kademesinin ilerleyen dönemlerde yeniden şekilleneceğini söyledi.

Jim Ryan, PlayStation 5'in bir numaralı sorumlusuydu

Ryan, konuyla ilgili açıklamasında Avrupa'da yaşayıp Kuzey Amerika'da çalışmanın oldukça zorlamaya başladığını ifade etse de emekliye ayrılma nedeninin kesin olarak bu olup olmadığını bilmiyoruz. Ryan, Sony'nin çok özel bir şirket olduğunu ve bugüne kadar hem birlikte çalıştığı kişilerden hem de yaptığı işlerden çok memnun olduğunu söyledi. PlayStation'daki üst düzey ayrılığın konsolun geleceğini nasıl etkileyeceğini hep birlikte göreceğiz. Neticede 30 yılını Sony için veren Jim Ryan'ın şirket için çok önemli işler yaptığını ancak bunların en önemlisinin PlayStation 5 olduğunu unutmamak gerek.

Hiroki Totoki de konuyla ilgili bazı açıklamalarda bulundu. Yeni CEO, Jim Ryan'ın benzersiz işler ortaya koyduğunu ve yaptığı çalışmalara minnet duyduğunu söyledi. Bundan sonraki süreç için de umutlu olduğunu belirten Totoki, oyun sektörünün geleceğini inşa etmeye devam edeceği için de heyecanlı olduğunu ifade etti.