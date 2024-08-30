ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), SpaceX'in alevli bir iniş yapan Falcon 9 roketinin kullanımını bir süreliğine yasakladı.

SpaceX'in yeniden kullanılabilir Falcon 9 roketi, yakın zamanda gerçekleştirilen bir Stalink görevinin ardından oldukça alevli ve başarısız bir iniş denemesi gerçekleştirmişti. Atlantik Okyanusu'na düşen roket, 267'ye ulaşan başarılı iniş serisinin de sonu olmuştu.

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), başarısız inişi incelemek için bir soruşturma başlattı. FAA sözcüsünün yaptığı açıklamada "Olay, Falcon 9 güçlendirici roketinin denizde bir drone gemisine inişi sırasında başarısız olmasını kapsıyor. Herhangi bir sivil yaralanması veya kamu malı zararı bildirilmedi," ifadesini kullanırken, sözlerini "Falcon 9 güçlendirici roketinin tekrar uçuşa geçmesi, anomaliyle ilgili herhangi bir sistem, süreç veya prosedürün kamu güvenliğini etkilemediğini FAA'nın belirlemesine bağlıdır." şeklinde tamamladı.

Polaris Dawn görevi tehlikeye girebilir

İnceleme ile birlikte rokete geçici uçuş yasağı da geldi. Bu durum, dört yolcunun taşınacağı ve tarihin ilk özel uzay yürüyüşünün deneneceği Polaris Dawn görevi için gecikmeye neden olabilir. Polaris'in bu hafta içinde fırlatılması bekleniyordu.

Bu tür soruşturmalar genellikle çok hızlı bir şekilde çözümleniyor. SpaceX'in soruşturmayı kendisinin yönetmesi ve sonrasında da FAA'in bulguları değerlendirmesi şeklinde gelişecek olan soruşturmanın kısa sürede tamamlanması bekleniyor.

SpaceX, bu yıl ikinci defa bu tür bir sorun yaşıyor. Firmanın daha önce benzer bir sorun yaşadığı son yıl ise 2016 idi.