SpaceX'in Polaris Dawn görevindeki fırlatma, helyum sızıntısı nedeniyle ertelendi. Görevde ilk kez sivil uzay yürüyüşü yapılacak.

SpaceX’in dört kişilik Polaris Dawn görevi Kennedy Uzay Merkezi'nde meydana gelen bir helyum sızıntısı nedeniyle en az bir gün ertelendi. Crew Dragon kapsülünün planlanan kalkışından saatler önce yapılan bu açıklama, görevin başlangıç tarihini etkiledi.

Görevin en dikkat çekici yanı fırlatmadan iki gün sonra gerçekleştirilecek 20 dakikalık uzay yürüyüşü olacak. Bu yürüyüş sırasında mürettebat, Dünya'dan 434 mil (700 km) uzaklıkta tarihteki ilk özel uzay yürüyüşünü yapacak. Yani ilk kez ticari bir şirket ile gönderilen sivil kişiler uzayda yürüyüş yapmış olacak. SpaceX'in yeni uzay giysileri de bu yürüyüş sırasında test edilecek.

Polaris Dawn görevinde uzay yürüyüşü ve radyasyon testleri

SpaceX, Falcon 9 roketi ile taşıyacağı uzay aracını çarşamba günü fırlatmayı planlıyor. X platformunda yapılan açıklamada ise, "Ekipler helyum sızıntısını inceliyor. Falcon ve Dragon sağlıklı durumda. Mürettebat düşük Dünya yörüngesine yapılacak bu görev için hazır" dedi.

Polaris Dawn görevi uzayda Starlink lazer tabanlı iletişimi test etmek ve mürettebatın üzerindeki radyasyon etkilerini incelemek gibi bilimsel araştırmalarla da dikkat çekiyor. SpaceX’in çok gezegenli yaşam vizyonunu destekleyen önemli bir proje olarak görülüyor. Görevin sonunda mürettebat, Florida kıyılarına suya iniş yaparak bu tarihi yolculuğu tamamlayacak.