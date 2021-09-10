Ortalık Karışacak: Amazon, SpaceX'i 'Oyunbozanlık'la Suçladı

Amazon, SpaceX’i Federal İletişim Komisyonu’na şikayet etti. Şirket, SpaceX'in kurallara uymadığını iddia ediyor.

Uzaya odaklanan ve önemli teknolojilere imza atan SpaceX şirketi, tüm dünyaya uygun fiyatlı ve yüksek hızlı internet sağlamak için Starlink projesini hayata geçirmişti. Starlink’in yalnızlığını bozan bir gelişme yaşanmış ve teknoloji dünyasının bir diğer büyük şirketi Amazon, aynı amaçla Kuiper isimli bir projeye başlamıştı.

Amazon ve SpaceX arasında yaşanan anlaşmazlıklar, birbirlerine rakip oldukça bir savaşa dönüşüyor. Amazon’un SpaceX’i Federal İletişim Komisyonu’na gönderdiği raporla suçlamasıyla birlikte savaş süreci başlayabilir. İki tarafın da teknoloji alanındaki pozisyonlarını göz önünde bulundurduğumuzda, rekabet; projelerin kullanıcıları için iyi, iki şirket için ise bir hayli sinir bozucu olacak gibi görünüyor.

“SpaceX kural ihlaline dikkat çekenlere haksız saldırılar düzenliyor”

SpaceX’in dünyaya uygun fiyatlı ve yüksek hızlı internet sağlamak amacıyla uzaya gönderdiği ve 100 bini aşkın kişi tarafından kullanılan Starlink projesine Amazon’un da rakip olmasıyla birlikte işler kızışmaya başladı. Amazon, Federal İletişim Komisyonu’na gönderdiği raporda SpaceX’i lisanssız antenli uydular ve onaysız roket fırlatma, onaylanmamış fırlatma kulesi inşa etme, gerekli onaylar alınmadan fabrikayı yeniden açma gibi kural ihlalleri ile suçladı.

Komisyona gönderilen raporda bu suçlamaların yanı sıra, Starlink operatörünün kurallara uymayı reddettiğini ve SpaceX’in kural ihlaline dikkat çeken herkese haksız saldırılar düzenlediği iddia edildi. Amazon, SpaceX’in Federal İletişim Komisyonu’na yaptığı 30 bine kadar daha geniş bant uyduyu içeren yeni nesil Starlink sürümü önerisine de karşı çıkmıştı.