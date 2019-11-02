Speedrun Denemeleri Yapabileceğiniz 10 Oyun

YouTube’da, oyuncuların çeşitli oyunlarda 'speedrun'lar yaptığını görmüşsünüzdür. Hatta belki siz de denemek istemiş ancak hangi oyundan başlayacağınızı bilememişsinizdir. Eğer hâlâ böyle bir niyetiniz varsa bu listedeki oyunlara göz atabilirsiniz.

Oyuncuların aşina olduğu 'speedrun' (bir oyunu olabilecek en kısa sürede bitirme), platform oyunlarından FPS oyunlarına kadar birçok oyunda gerçekleştirilebiliyor. Tabii bunu gerçekleştirmek için bir oyunu birçok kez oynamanız gerekiyor hatta bazen oyundaki hataları fark etmeniz gerekiyor.

Peki, speedrun yapmak isteyen oyuncular ilk olarak hangi oyunla başlamalı? Listede yer alan 10 oyun speedrun denemeleri yapmak isteyenler için oldukça iyi bir başlangıç olacaktır.

Super Mario World

Birçoğumuzun çocukluk zamanlarında oynadığı retro oyunlar speedrun denemeleri için oldukça uygun ve bunun için Super Mario World de oldukça uygun bir oyun. 1991 yılında çıkan SNES oyununu emülasyonlar vasıtasıyla da oynayabilirsiniz. Ayrıca speedrun.com üzerinden kendi rekorunuzu rekortmenlerle de karşılaştırabilirsiniz.

Limbo

2010 yılında çıkan bu karanlık, bağımsız oyun; oyuncuların bulmaca çözme yeteneklerini sınayan bir yapıya sahip. İki - üç saatlik bir oynanış vaat eden bu oyunu ikinci ve üçüncü oynayışınızda bir saatin altında bitirebilirsiniz. Oyunu Steam üzerinden 18 TL gibi bir fiyata alabilirsiniz.

Mike Tyson’s Punch-Out!!

İlk bakışta speedrun için ilginç bir oyun gibi dursa da klasikleşmiş bu NES oyunu, eğlenceli bir speedrun deneyimi sunacaktır. Profesyonellerin 20 dakikadan kısa sürede bitirdiği bu oyunda siz de kendi hızınızı test edebilirsiniz.

Portal

2007 yılında çıkan ve efsane mertebesine ulaşan bulmaca oyunlarından Portal, hâlihazırda çok uzun bir oyun değil. Oyuna yeni başlayanlar 1-2 saat içerisinde oyunu bitirebilir, speedrun oyuncuları ise bu süreyi 10 dakikanın altına çekmiş durumda. Ayrıca Portal’ın seviye seçmeye izin veren yapısı pratik yapmak için de oldukça uygun.

Super Metroid

Yine nostalji ve yine bir SNES oyunu. Super Metroid oyunu aslında bugün bildiğimiz speedrun’ın doğmasına yardımcı olan oyunlardan da bir tanesi. Dolayısıyla giriş seçenekleri arasında öne çıkan bir oyun diyebiliriz. Super Metroid’i diğer oyunlardan ayıran bir diğer özelliği de deneyebileceğiniz çok fazla strateji olması. Yani yapılan iki speedrun birbirinden farklı olabilir.

Mirror’s Edge

Mirror’s Edge, DICE tarafından yapılmış en deneysel oyunlardan bir tanesi. Devam oyunu pek sevilmese de orijinal oyun speedrun konusunda oyuncuların dikkatini yıllardır cezbediyor. Ayrıca bu oyunda da tıpkı Portal’da olduğu gibi seviye seçme şansınız bulunuyor.

The Binding of Isaac: Rebirth

Bu oyun speedrun denemeleri için hem en iyi hem de en kötü oyunlardan bir tanesi. Oyun, dört dakikadan kısa bir sürede bitirilebilse de rastgele numara üretmeye oldukça bağlı olması deneyiminizi tamamen mahvedebilir de.

Super Mario Odyssey

Bu oyun, aslında speedrun denemeleri yapacak yeni oyuncular için oldukça zor. Oldukça uzun bir oyun olan Super Mario Odyssey’i hızlı bir şekilde bitirmek için neler yapmanız gerektiğini oldukça iyi bilmeniz gerekiyor. Oyun, ayrıca oldukça yüksek seviyede deneyselliğe ve hareket özgürlüğüne de izin veriyor.

Goldeneye 007

Goldeneye 007, speedrun konusunda hem ünlü hem de adı kötüye çıkmış bir oyun. Ayrıca internette, oyunun speedrun’ını nasıl yapabileceğinize dair çeşitli taktikler de bulabilirsiniz. Dolayısıyla yapacağınız birazcık araştırmayla Goldeneye 007, speedrun için uygun oyun olabilir.

Superhot

Bu FPS oyunu Matrix-vari yapısıyla da sizi içine çekecek. Mirros’s Edge’e benzer yapısıyla da dikkat çeken Superhot, seviye seçmeye izin vermesi ve sonsuz moduyla da yeteneklerinizi geliştirebilmeniz için uygun bir seçenek.