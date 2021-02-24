Spider-Man 3 filmi için sahne isimler paylaşan Tom Holland, Jakob Batalon ve Zendaya, çekimleri devam eden filmi merak eden hayranlarını trolledi. Sahte isimlerde, ilk iki filmdeki "Home" teması devam ettirildi.

Marvel-Sony iş birliğinde karşımıza çıkacak üçüncü Spider-Man filminin çekimleri devam ederken filmin başrol oyuncuları olan Tom Holland, Jacob Batalon ve Zendaya, Spider-Man hayranlarına film hakkında daha fazla bilgi vermek yerine onları trollemeyi tercih ettiler.

Bildiğimiz gibi Marvel, Tom Holland’ın başrolde yer aldığı ilk iki filmini Spider-Man: Homecoming (Örümcek Adam: Eve Dönüş) ve Spider-Man: Far from Home (Örümcek Adam: Evden Uzakta) olarak isimlendirmişti. Holland, Batalon ve Zendaya da bu isimlendirmeyi göz önünde bulundurarak Instagram hesapları üzerinden sahte Spider-Man 3 isimleri paylaştılar.

Filmin setinden bir fotoğraf paylaşan Tom Holland, isim olarak ise “Spider-Man: Phone Home”u tercih etti. Aynı şekilde setten bir fotoğraf paylaşan Jacob Batalon ise “Spider-Man: Home Wrecker”ı (Örümcek Adam: Yuva Yıkan) tercih etti. Yine filmin setinden bir fotoğraf paylaşan Zendaya ise filme troll isim olarak bir pizza markasından esinlenerek “Spider-Man: Homeslice” ismini verdi.

Tom Holland’ın troll Spider-Man 3 paylaşımı

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Jacob Batalon’un troll Spider-Man 3 paylaşımı

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Zendaya’nın troll Spider-Man 3 paylaşımı

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