Müzik dinleme alışkanlıklarımız, çevrimiçi müzik platformlarının yaygınlaşmasıyla birlikte iyiden iyiye değişmiş durumda. Peki, oyun oynarken müzik dinleme alışkanlıklarımızda nasıl bir değişim olduğunu hiç merak ettiniz mi?
Dünyanın en büyük çevrimiçi müzik yayın servisi olan Spotify, 2020 Özeti dahilinde kullanıcı alışkanlıklarını, uygulamayı kullandıkları platformlara göre de değerlendiriyor. Bu veriler ışığında kullanıcıların Xbox ve PlayStation oyuncularının Spotify konsol sürümü üzerinden müzik ve podcast dinleme oranlarını açıklayan platform, oldukça ilginç sonuçlar ortaya çıkardı.
Paylaşılan bilgilere göre oyun konsolu üzerinde müzik ve podcast dinleme oranı son bir yıl içinde dünya genelinde yüzde 55, Türkiye’de ise yüzde 62 artış gösterdi. Yalnızca oyunseverlerin müzik ve podcast dinleme oranlarını açıklamakla kalmayan Spotify, konsol sahiplerinin en çok hangi sanatçı, albüm, şarkı, çalma listesi ve podcast’leri dinlediğini de paylaştı.
Dünya Genelinde Spotify Konsol Sürümünde En Çok Dinlenenler
- En Çok Dinlenen Sanatçılar
Juice WRLD
XXXTENTACION
Travis Scott
Lil Uzi Vert
YoungBoy Never Broke Again
- En Çok Dinlenen Şarkılar
“The Box” - Roddy Ricch
“Blueberry Faygo” - Lil Mosey
“goosebumps” - Travis Scott
“ROCKSTAR” - DaBaby feat. Roddy Ricch
“Falling” - Trevor Daniel
- En Çok Dinlenen Video Oyun Soundtrack’leri
“Minecraft - Volume Beta” - C418
“Doom (Original Game Soundtrack)” - Mick Gordon
“DEATH STRANDING: Timefall” - DEATH STRANDING: Timefall
- En Popüler Podcast Yayınları:
The Misfits Podcast
The Joe Rogan Experience
Mom’s Basement
Archive
VIEWS with David Dobrick and Jason Nash
Türkiye’de Spotify Konsol Sürümünde En Çok Dinlenenler
- En Çok Dinlenen Sanatçılar:
Ezhel
Travis Scott
XXXTENTACION
Murda
Ben Fero
- En Çok Dinlenen Şarkılar:
“Falling” - Trevor Daniel
“The Box” - Roddy Ricch
“goosebumps” - Travis Scott
“Dolunay” – Enes Batur
“Roses-Imanbek Remix” – Imanbek, SAINt JHN
- En Çok Dinlenen Video Oyun Soundtrack’leri:
The Witcher 3: Wild Hunt - Marcin Przybyłowicz
Interstellar (Original Motion Picture Soundtrack) - Hans Zimmer
The Witcher (Music from the Netflix Original Series) - Sonya Belousova
- En Popüler Podcast Yayınları:
O Tarz Mı?
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