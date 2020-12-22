Spotify, PlayStation ve Xbox oyuncularının 2020'deki müzik dinleme alışkanlıklarını açıkladı. Buna göre oyunseverler, 2020'de Spotify konsol sürümünde bir önceki yıla göre yüzde 50 daha fazla müzik ve podcast dinledi.

Müzik dinleme alışkanlıklarımız, çevrimiçi müzik platformlarının yaygınlaşmasıyla birlikte iyiden iyiye değişmiş durumda. Peki, oyun oynarken müzik dinleme alışkanlıklarımızda nasıl bir değişim olduğunu hiç merak ettiniz mi?

Dünyanın en büyük çevrimiçi müzik yayın servisi olan Spotify, 2020 Özeti dahilinde kullanıcı alışkanlıklarını, uygulamayı kullandıkları platformlara göre de değerlendiriyor. Bu veriler ışığında kullanıcıların Xbox ve PlayStation oyuncularının Spotify konsol sürümü üzerinden müzik ve podcast dinleme oranlarını açıklayan platform, oldukça ilginç sonuçlar ortaya çıkardı.

Paylaşılan bilgilere göre oyun konsolu üzerinde müzik ve podcast dinleme oranı son bir yıl içinde dünya genelinde yüzde 55, Türkiye’de ise yüzde 62 artış gösterdi. Yalnızca oyunseverlerin müzik ve podcast dinleme oranlarını açıklamakla kalmayan Spotify, konsol sahiplerinin en çok hangi sanatçı, albüm, şarkı, çalma listesi ve podcast’leri dinlediğini de paylaştı.

Dünya Genelinde Spotify Konsol Sürümünde En Çok Dinlenenler

En Çok Dinlenen Sanatçılar

Juice WRLD

XXXTENTACION

Travis Scott

Lil Uzi Vert

YoungBoy Never Broke Again

Juice WRLD XXXTENTACION Travis Scott Lil Uzi Vert YoungBoy Never Broke Again En Çok Dinlenen Şarkılar

“The Box” - Roddy Ricch

“Blueberry Faygo” - Lil Mosey

“goosebumps” - Travis Scott

“ROCKSTAR” - DaBaby feat. Roddy Ricch

“Falling” - Trevor Daniel

“The Box” - Roddy Ricch “Blueberry Faygo” - Lil Mosey “goosebumps” - Travis Scott “ROCKSTAR” - DaBaby feat. Roddy Ricch “Falling” - Trevor Daniel En Çok Dinlenen Video Oyun Soundtrack’leri

“Minecraft - Volume Beta” - C418

“Doom (Original Game Soundtrack)” - Mick Gordon

“DEATH STRANDING: Timefall” - DEATH STRANDING: Timefall

“Minecraft - Volume Beta” - C418 “Doom (Original Game Soundtrack)” - Mick Gordon “DEATH STRANDING: Timefall” - DEATH STRANDING: Timefall En Popüler Podcast Yayınları:

The Misfits Podcast

The Joe Rogan Experience

Mom’s Basement

Archive

VIEWS with David Dobrick and Jason Nash

Türkiye’de Spotify Konsol Sürümünde En Çok Dinlenenler