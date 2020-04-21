Spotify, Podcast'ler İçin Özel Çalma Listeleri Oluşturdu

Dünyanın en popüler çevrimiçi müzik platformu Spotify, yeni hizmetini bugün itibarıyla kullanıma sunuyor. Bu hizmet, podcast yayınları için oluşturulmuş 3 çalma listesi içeriyor. Bu çalma listeleri; "Haftanın En İyileri", "Suç Mahalli" ve "Beyin Atıştırmalıkları" olarak isimlendiriliyor.

Çevrimiçi müzik platformları denildiğinde akıllara gelen ilk platform hiç şüphesiz Spotify. Uzunca bir süredir hayatımızın içerisinde olan Spotify, milyonlarca abonesine mümkün olan en iyi hizmeti verebilmek için elinden geleni ardına koymuyor.

Apple Music ile kıyasıya bir rekabet içinde olan şirket şimdi, kullanıcı deneyimini iyileştirmek için yeni bir hizmet başlattı ve podcast dinlemeyi seven abonelerini memnun edecek gibi görünüyor.

Spotify, sadece podcast yayınları olan çalma listeleri oluşturdu

Spotify'ın kullanıma sunduğu son hizmet, alışık olduğumuz şarkı çalma listelerinin podcast versiyonunu içeriyor. Platform artık, kullanıcıların yeni ve popüler podcast yayınlarına ulaşıp, bunları keşfetmeleri için çalma listeleri oluşturacak.

Spotify'ın podcast yayınları için oluşturduğu çalma listeleri, "Haftanın En İyileri", "Suç Mahalli" ve "Beyin Atıştırmalıkları" olarak isimlendiriliyor. Haftanın En İyileri listesi, adından da anlaşılabileceği üzere o haftanın en popüler podcast yayınlarını içerirken Suç Mahalli listesi ise gerçek suç hikayelerinin anlatıldığı podcast yayınlarını içeriyor. Beyin Atıştırmalıkları listesinde ise 20 dakikadan kısa süreli bilgilendirici yayınlar bulunuyor.

Spotify'ın podcast yayınları için oluşturduğu çalma listeleri, bugün itibarıyla İngiltere, ABD, Almanya, Brezilya, İsveç ve Meksika'da abonelerin beğenisine sunulacak. Böylelikle aboneler, Spotify'ın yeni hizmetinin neler sunduğunu deneyimleme imkanı bulacaklar. Bu etkileyici özelliğin ilerleyen dönemlerde kapsamının genişlemesi ve hem Türkiye hem de daha pek çok ülkede aktif olması bekleniyor.