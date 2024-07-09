Spotify, Podcastlere Yorumlar Özelliği Getiriyor

Spotify, podcast dinleyicilerinin platformda yorum yapabilmelerine izin verecek.

Spotify kullanıcılarının önemli bir kısmı platformu podcast içeriklerini dinlemek için kullanıyorlar. Platformun salı günü devreye aldığı özellikle birlikte bazı podcast içeriklerinde yorum yapmak mümkün hâle geldi. Bu yorumlar, YouTube'da gördüğümüz yorumlara benziyor.

İçeriklere yapılacak olan yorumlarda kontrol ise içerik sahiplerinde olacak. İçerik oluşturucular, gelen yorumlara cevap verebilecek ve beğenebilecekler. Ayrıca sayfalarında hangi yorumların görüneceği konusunda kontrol sahibi olacaklar.

YouTube ile olan rekabet kızışacak

Bu özellikle birlikte Spotify, podcast dinlenmeleri açısından YouTube ile olan rekabetini daha da arttıracak. Spotify daha önce de video podcastler için testlere başlamıştı ve 2022 yılında da geniş bir lansman yapmıştı. Şirketin belirttiğine göre platformda şu anda 250 binden fazla video podcast bulunuyor.

Yorumlar özelliği ile birlikte Spotify, içerik oluşturucularına topluluklar oluşturmak için daha fazla yöntem sunmayı amaçlıyor. Böylece dinleyici tabanı oluşturma ve podcast dinlenmelerini arttırma mümkün oluyor. Şirketin verilerine göre bu türden bir etkileşime giren kullanıcılar. etkileşime geçtikleri içerikleri 30 gün içerisinde dört kat daha yüksek ihtimalle tekrar değerlendiriyor.

Bu özellik isteğe bağlı olacak. Bu özelliği kullanmak zaman alacağı için Spotify içerik üreticileri için farklı alternatifler üzerinde de çalışıyor. Yorum yapma seçeneği, önümüzdeki ay içinde tüm Spotify kullanıcılarını kapsayacak şekilde genişletilecek.