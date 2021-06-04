Twitter'ın ücretli abonelik sistemi Twitter Blue, Avustralya ve Kanada'da hizmet vermeye başladı. Ayda belirli bir ücret karşılığında kullanıcılara normal Twitter'a göre çok daha fazla özellik sunan bu özel sürümde Yer İşaretleri Klasörü, Okuma Modu ve en önemlisi 'Tweeti Geri Alma' özelliği bulunuyor.

Twitter, premium üyelik hizmeti Twitter Blue'yu uzun süren çalışmaların ardından nihayet kullanıcılarına sundu. Bu yeni sistem kullanıcılarına okuma modu, yer işareti klasörü ve en önemlisi de tweeti geri alma gibi birçok yeni özelliği sunmuş durumda. Yine de Twitter Blue'ya şu an için Türkiye'den erişimin olmadığını ifade edelim.

Twitter kullanıcılarının bugüne kadar beklediği en büyük özelliklerin arasında tweeti geri alma ve gönderilen tweette kısa süre içerisinde değişiklik yapma hakkı yer alıyordu. Şimdilik ikinci özellik için biraz daha bekleyecek gibi duruyoruz ancak Twitter Blue sayesinde artık gönderilen tweetler, yayınlanmadan kısa bir süre içerisinde geri alınabiliyor.

Twitter Blue kullanıcıları, tweetlerini önizlemede gözden geçirebilecek

Gönderilen tweetleri silme gibi bir özellik zaten vardı diye düşünebilirsiniz. Ancak sosyal medya platformlarında paylaşımların çok hızlı bir şekilde yayılabildiğini düşünürsek yanlışlıkla gönderdiğiniz bir şey, binlerce kullanıcı tarafından siz silene kadar görüntülenebilir. Bu da doğal olarak, milyonlarca takipçisi olan hesapların çok daha dikkatli davranmasına yol açıyor.

Twitter, uzun zamandır tüm kullanıcılarını heyecanlandıran premium üyelik sistemi Twitter Blue'yu, şimdilik sadece Avustralya ve Kanada olmak üzere iki farklı bölgede kullanıma sundu. Kanada'da aylık 3,39 dolar, Avustralya'da da 4,49 dolar karşılığında kullanıcılara sunulan bu sistem, Yer İşareti Klasörleri gibi bir dizi özellik içeriyor.

Yer İşareti Klasörleri, kullanıcıların beğendikleri tweetleri farklı kategorilerde gruplara ayırmasına olanak sağlarken, Okuma Modu da uzun bilgiler içeren tweet dizilerinin daha kolay okunmasına yol açıyor. Tüm bunların yanı sıra kullanıcılarını en heyecanlandıran şey ise Tweeti Geri Al özelliği olmuş.

Twitter Blue, tweeti düzenleme seçeneği yerine kullanıcılarına 30 saniye içerisinde Tweeti Geri Al özelliği sunmuş durumda. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, tweetleri yayınlanmadan 30 saniye önce bir önizlemeye sahip olacak ve bu süre zarfında tweetlerini yayınlayıp yayınlamayacaklarına karar verebilecek. Aynı zamanda kullanıcılar, önizleme süresinin ne kadar olması gerektiğine, Ayarlar menüsü üzerinden kişisel tercihlerine karar verebilecek.