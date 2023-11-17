Çıkan yangın nedeniyle kullanılamaz hâle gelen bir otomobildeki Stanley termosun, içindeki buzla birlikte sapasağlam çıkması TikTok'ta viral oldu. Şirket, yanan aracın sahibine yeni bir otomobil sözü verdi.

Son yıllarda dünyanın en popüler sosyal ağlarından biri hâline gelen TikTok, çoğu zaman anlamsız meydan okumaların viral olduğu bir mecra. Ancak TikTok, bu kez çok ilginç bir olaya ev sahipliği yaptı. Arabası yanan bir kadının yaptığı Stanley termos "reklamı", talihsiz kadına yeni bir araba hediye edilmesi ile sonlandı. Gelin hep birlikte yaşananların detaylarına bakalım.

"danimarieletting" kullanıcı adıyla TikTok'ta paylaşım yapan bir kadın, geçtiğimiz günlerde talihsiz bir olay yaşadı. Kadının sahip olduğu Kia marka otomobil, çıkan bir yangın sonrası kullanılamaz hâle geldi. Aracın içinde de dünyanın en bilindik termos markaları arasında yer alan Stanley'nin termosu bulunuyordu.

Termos, hurdaya dönen aracın içinden sağ çıktı: Hem de içindeki buzla birlikte!

TikTok kullanıcısı, yaşadığı olayı takipçilerine aktarırken, aracın içinde bulunan Stanley termosun sapasağlam olduğunu gösterdi. Üstelik termosun içinde de hâlâ buz vardı. Termos, yangın kaynaklı yüksek sıcaklığa dayanabilmişti. İşte bu anları "Yangından sonra susadın mı? Stanley 1913 ile hiç sorun değil." açıklaması ile paylaşan kadın, muhtemelen kendisinin bile beklemediği bir durumla karşı karşıya kaldı.

Stanley, kadına yeni bir araba alacak!

TikTok'ta viral hâle gelen ve 30 milyon civarı görüntüleme sayısına ulaşan video, bir şekilde Stanley'nin de kulağına gitti. Konuyla ilgili olarak yeni bir video çeken Stanley CEO'su Terence Reilly, kadına yeni bir otomobil alacaklarını ve birkaç tane de termos göndereceklerini söyledi.

Yanan otomobilde termosun gösterildiği TikTok videosu:

Terence Reilly tarafından yapılan açıklama ise şöyle:

Danielle, paylaştığın videoyu gördük. Vay be! Ne büyük bir olay ve iyi olduğuna sevindik. Sana birkaç termos göndermemiz gerektiğine ilişkin yorumları gördüm. Ancak bir şey daha var. Bunu daha önce hiç yapmamıştık ve muhtemelen bundan sonra da yapmayacağız. Aracınızı değiştirmek istiyoruz. Bunu gerçekten yapmak istiyoruz.

Bir dipnot olarak şunu belirtmekte fayda var; olayın tam olarak nasıl meydana geldiği bilinmiyor. Ayrıca Stanley marka termosun yangın sırasında gerçekten aracın içinde olup olmadığı da belli değil. Tüm bu olay, danimarieletting isimli kullanıcının beyanına göre yaşandı.