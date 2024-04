STAR WARS: Jedi Survivor oyunu bazı bölgeler için PlayStation 5 EA Pass'e eklendi. Bu durum, oyunu Game Pass'te de göreceğimizin habercisi olabilir.

Dünyanın en popüler film serilerinden biri olan STAR WARS elbette ki pek çok oyuna da konu oluyor. Hatta bu oyunlar arasında Knights of the old Republic gibi kültleşmiş yapımlar da bulunuyor. Markanın çatısı altında çıkan son oyun ise STAR WARS: Jedi Survivor olmuştu ve oyun hem oyuncuların hem de eleştirmenlerin beğenisini kazanmıştı.

Cal Kestis ve arkadaşlarının epik hikâyesini yaşadığımız oyun, bazı bölgelerdeki PlayStation 5 kullanıcıları için EA Pass'e eklendi. Uzun, uzun zaman önce uzak, çok uzak bir galakside geçen bu souls benzeri macera oyunu gelecekte daha fazla oyuncu tarafından deneyimlenebilir.

Şimdilik sadece Avrupa'da ama…

Öncelikli olarak belirtmek gerekiyor ki EA Pass (EA Play Pro değil) yapımları Game Pass üzerinden de oynanabiliyor. EA'in abonelik platformunun kütüphanesi de zaten neredeyse bütün platformlarda aynı. Hâliyle oyunun EA Pass'e eklenmiş olması, yapımın gelecekte Game Pass'e de dahil edilebilmesi ihtimalini arttırıyor. Yani oyunu EA Pass'in bilgisayar ve Xbox versiyonlarında da görebileceğiz gibi duruyor.

Devam oyunu olan Jedi: Fallen Order da bundan bir yıl kadar önce çıkmıştı. O yapımın yıldönümünde böyle bir sürpriz hoş olacaktır. Öte yandan bir diğer iddia ise oyunun henüz tam olarak hazır olmadığı ve bu yüzden tek bir bölgede çıktığı yönünde. Sebep her ne olursa olsun STAR WARS: Jedi Survivor'un EA Pass'e gelmesi oldukça heyecan verici bir gelişme.

s