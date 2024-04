Ubisoft’un yeni Star Wars oyunu Star Wars Outlaws’un hikâye fragmanı paylaşıldı. Oyunun çıkış tarihi ve ön sipariş fiyatı da belli oldu.

Ubisoft, yaz aylarında düzenlediği bir etkinlikle “Star Wars Outlaws” isimli yepyeni bir Star Wars oyununu duyurmuştu. Massive Entertainment tarafındna geliştirilen yapım, “dünyanın ilk açık dünya Star Wars oyunu" olarak nitelendiriliyordu.

Oyun hakkında şu ana kadar oynanış fragmanı da dahil birçok bilgi görmüştük. Bugün ise çok merak edilen hikâye fragmanı yayımlandı. Fragman, Star Wars: Outlaws’un çıkış tarihini ve fiyatını da bizlerle buluşturdu.

Star Wars Outlaws hikâye fragmanı

Star Wars Outlaws konusu

Star Wars Outlaws, The Empire Strikes Back ve Return of the Jedi filmlerinin arasında geçecek. Azılı bir suçlu olup galaksiyi dolaşacağımız yapımda Kay Vess karakterini yöneteceğiz ve onun Nix isimli yoldaşıyla riskli bir serüvene atılacağız. Oyunda içlerinde hayranların yakından tanıyacakları da bulunan galaksideki farklı gezegenleri de keşfedebileceğiz.

Star Wars Outlaws hangi platformlara gelecek?

Star Wars Outlaws; PC, Xbox Series X/S ve PlayStation 5 için sunulacak. Oyunun sistem gereksinimleri henüz belli değil. Belli olduğunda sizi bilgilendirebileceğiz.

Star Wars Outlaws çıkış tarihi:

Ubisoft’un açıklamasına göre Star Wars Outlaws, 30 Ağustos 2024 tarihinde oyunseverlerle buluşacak.

Star Wars Outlaws ön sipariş fiyatı

Ubisoft Store 1.749 TL Xbox 2.050 TL PlayStation 1.999 TL

Star Wars Outlaws, fragmanla birlikte ön siparişe açıldığını belirtelim. Yukarıda gördüğünüz fiyatlar, standart versiyona ait. Bunlara ek olarak daha pahalı Gold ve Ultimate sürümleri bulunuyor. Ultimate sürümün fiyatı PlayStation'da 3.499 TL'ye, Xbox'ta 3.400 TL'ye, Ubisoft Store'da ise 3.249 TL'ye kadar çıkıyor Tablodaki linklerden oyuna ulaşabilirsiniz.

Star Wars Outlaws'un daha önce yayımlanan oynanış fragmanı: