Stardew Valley'ye Yeni Ücretsiz İçerik Güncellemesi Gelecek

En popüler çiftlik hayatı simülasyonu oyunlarından biri olan Stardew Valley, düzenli olarak yeni içeriklerle desteklenmeye devam ediyor. Geliştirici Eric Barone, oyunun 1.5 güncellemesi üzerinde çalıştığını duyurdu.

Stardew Valley'in yaratıcısı Eric Barone, birkaç hafta önce çiftlik yaşamı simülasyonuna bağlı iki yeni oyun üzerinde çalıştığını açıklamıştı. Bu açıklama, Stardew Valley hayranları tarafından coşkuyla karşılandı ve Barone, takipçilerinden sakin olmalarını ve çalışmasına izin vermelerini istemek zorunda kaldı.

Barone, dün Twitter hesabından yaptığı yeni bir paylaşımda, Stardew Valley'in 4. yıl dönümü için gelen mesajlara teşekkür ederek, 1.4 güncellemesinin tüm platformlarda yayınlandığını ve 1.5 güncellemesi üzerinde çalıştığını duyurdu. Barone, 1.5 güncellemesinin neler içereceği hakkında açıklama yapmadı ancak oyuna büyük yeniliklerin geleceği söylenebilir.

Stardew Valley'in 1.4 güncellemesi, çok sayıda yeni öğe, kozmetikler, canavarlar, 14 yeni müzik, romantizm etkinliği, yaşam kalitesi iyileştirmeleri ve terk edilmiş bir binada oyun sonu gizemi gibi yenilikler getirmişti. Güncellemenin ardından ortaya çıkan bazı bağlantı sorunları nedeniyle yakında küçük bir yama gelmesi bekleniyor. Ardından yayınlanması planlanan 1.5 içerik güncellemesinin çok daha fazla ücretsiz içerik ile gelmesi bekleniyor.

Barone'nin yeni oyun çalışmalarının yanı sıra düzenli olarak Stardew Valley güncellemeleri geliştirmesi, projelerine olan tutkusunu gösteriyor. Barone, geçtiğimiz günlerde yaptığı Twitter paylaşımında, "Oyun geliştirmek son derece zor ve zaman alıcı. Stardew Valley, haftada 60-70 saat çalışmama neden oluyor. Ancak fikrinizin ve hayal dünyanızın gözlerinizin önünde hayata geçmesi son derece güzel ve tatmin edici." ifadelerini kullandı.

Verilen bu büyük emeğin karşılığı da büyük oluyor. Stardew Valley, geçtiğimiz ay itibarıyla toplamda 10 milyon kopya satışına ulaşarak önemli bir barajı aşmış oldu.