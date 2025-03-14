Xbox geçtiğimiz aylarda yaşanan bir hata sonrası ücretsiz edinebilen oyunu bugün itibarıyla oyuncuların kütüphanesinden kaldırdı.

Xbox kullanıcıları Ocak ayının sonunda Alan Wake 2’nin ücretsiz oynanabildiği hafta sonu fırsatı sırasında beklenmedik bir durumla karşılaşmıştı. Kullanıcılar, bu denemenin Alan Wake Remastered'ı ücretsiz olarak kütüphanelerine eklemelerine olanak sağladığını fark etmişti. Ta ki bugüne dek.

Durum hızla düzeltilmiş olsa da o günden bu yana bu hatadan yararlanan oyuncuların kütüphanesinde oyunun kalıcı olarak kalacağı düşünülüyordu fakat durum pek de öyle olmadı.

Alan Wake Remastered ücretsiz bir şekilde alınabiliyordu

Xbox, oyunu ücretsiz olarak kütüphanesine ekleyen oyunculara bir mail gönderdi. Şirket, bunun bir hata sonucu yaşandığını ve bu nedenle oyunun hesaplarından kaldırıldığını bildirdi.

Bu durum oyun dünyasında ilk değil. Ubisoft geçtiğimiz yılın Nisan ayında The Crew'ün sunucularını kapattıktan sonra oyunu oyuncuların kütüphanesinden kaldırmıştı. Ayrıca Concord'un kapanışıyla birlikte oyunun dijital kopyaları da erişime kapatılmıştı.

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