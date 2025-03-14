Xbox Bir Oyunu Oyuncuların Kütüphanesinden Kaldırdı: Bir Hata Yüzünden Ücretsiz Alınabiliyordu!

1 dk okuma süresi
1
1
0
0
0
Xbox Bir Oyunu Oyuncuların Kütüphanesinden Kaldırdı: Bir Hata Yüzünden Ücretsiz Alınabiliyordu!
Xbox geçtiğimiz aylarda yaşanan bir hata sonrası ücretsiz edinebilen oyunu bugün itibarıyla oyuncuların kütüphanesinden kaldırdı.

Xbox kullanıcıları Ocak ayının sonunda Alan Wake 2’nin ücretsiz oynanabildiği hafta sonu fırsatı sırasında beklenmedik bir durumla karşılaşmıştı. Kullanıcılar, bu denemenin Alan Wake Remastered'ı ücretsiz olarak kütüphanelerine eklemelerine olanak sağladığını fark etmişti. Ta ki bugüne dek.

Durum hızla düzeltilmiş olsa da o günden bu yana bu hatadan yararlanan oyuncuların kütüphanesinde oyunun kalıcı olarak kalacağı düşünülüyordu fakat durum pek de öyle olmadı.

Alan Wake Remastered ücretsiz bir şekilde alınabiliyordu

Xbox, oyunu ücretsiz olarak kütüphanesine ekleyen oyunculara bir mail gönderdi. Şirket, bunun bir hata sonucu yaşandığını ve bu nedenle oyunun hesaplarından kaldırıldığını bildirdi.

Bu durum oyun dünyasında ilk değil. Ubisoft geçtiğimiz yılın Nisan ayında The Crew'ün sunucularını kapattıktan sonra oyunu oyuncuların kütüphanesinden kaldırmıştı. Ayrıca Concord'un kapanışıyla birlikte oyunun dijital kopyaları da erişime kapatılmıştı.

Xbox ile ilgili diğer içeriklerimiz:
İLGİLİ HABER

Oyunlardaki En Büyük Dostunuz Artık Yapay Zekâ Olacak: Xbox, Copilot for Gaming'i Tanıttı!
İLGİLİ HABER

Xbox El Konsolunun Hangi Teknoloji Devi Tarafından Üretileceği Ortaya Çıktı (Microsoft Sadece Adını Koyacak)
İLGİLİ HABER

Xbox Özel Oyunu Indiana Jones and the Great Circle'ın Ne Zaman PS5'e Geleceği Ortaya Çıktı

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce şirketlerin bu tür hakları olmalı mı? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
Kaynak : https://www.thegamer.com/alan-wake-remastered-free-copies-being-revoked-on-xbox/
1
1
0
0
0
Emoji İle Tepki Ver
1
1
0
0
0

Sponsorlu - Uygulamaya yönlendirir

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
En Güncel Haberler