SpaceX'in dünya geneline ucuz ve hızlı internet yayma projesi Starlink, beta kayıtlarını ülkemizden de almaya başladı. Bizler de SpaceX'in yakında ülkemize gelmesini beklediğimiz bu hizmetine nasıl erkenden başvurabileceğinizi sizler için anlattık.

Çağımızın en çılgın isimlerinden birisi olan Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, tüm dünyaya daha ucuz ve daha hızlı bir internet sunmak için Starlink projesini başlatmıştı. Proje kapsamında Starlink uyduları SpaceX'in roketleriyle gezegenimizin alçak irtifasına yerleştirilmeye başlamış, güncel uydu sayısıysa son olarak 1.000'i aşmıştı.

Bundan yaklaşık 3 hafta önce de Starlink, ilk müşterileri olacak kullanıcıları için beta kayıtları açıldı. Beta sürecine kabul edilen kullanıcılar, Starlink'in internetinden faydalanmak için evlerine gönderilen uyduları kurdu ve ilk testleri yaptılar. Bir süre sonra da Starlink'in Türkiye'deki ön kayıtları da başladı.

Starlink'e ülkemizden başvurmak için şu anda depozitoyu ödemek için cebinizdeki para dışında herhangi bir şeye ihtiyacınız yok. Gelin, planlanan uydu sayısının 42'de 1'iyle günümüz internet sağlayıcılarına taş çıkartan Starlink'e ülkemizden nasıl başvurabileceğinizi anlatalım.

Starlink başvurusu nasıl yapılır?

Adım #1: Buradan Starlink'in internet sitesine gidin.

Buradan Starlink'in internet sitesine gidin. Adım #2: Açılan sayfada karşınıza çıkan forma e-posta adresinizi girin.

Açılan sayfada karşınıza çıkan forma e-posta adresinizi girin. Adım #3: Formun ikinci satırındaki "Service Address" bölümünde konumunuzu seçin. Eğer konumunuzu bulamadıysanız, Google Haritalar'dan konumunuzun Artı Kodu oluşturun. Oluşturduğunuz Plus Kodu'nu kopyalayın ve Service Address kısmına yapıştırın. Kodunuzun sonuna yaşadığınız şehri yazın. Konum, listede karşınıza çıkacaktır.

Formun ikinci satırındaki "Service Address" bölümünde konumunuzu seçin. Adım #4: Bilgilerinizden emin olduktan sonra "Order Now" seçeneğine basın.

Bilgilerinizden emin olduktan sonra "Order Now" seçeneğine basın. Adım #5: Açılan sayfada yer alan "Service Information (Hizmet Bilgisi)" formuna adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı yazın.

Açılan sayfada yer alan "Service Information (Hizmet Bilgisi)" formuna adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı yazın. Adım #6: Aynı sayfada yer alan "Billing Information (Ödeme Bilgisi)" formuna depozito ödemesini yapacağınız kredi kartı bilgilerinizi girin.

Aynı sayfada yer alan "Billing Information (Ödeme Bilgisi)" formuna depozito ödemesini yapacağınız kredi kartı bilgilerinizi girin. Adım #7: "Place Deposit" seçeneğine basarak 99 dolarlık (günümüz kuruyla yaklaşık 700 TL) ücreti ödeyin ve başvuru aşamanızı başarıyla tamamlayın.

Adım #1: Starlink'in internet sitesine gidin.

Starlink internet hizmetine başvuru sürecine başlamak için bu bağlantıya tıklayarak Starlink'in ana sayfasına ulaşın.

Adım #2: Açılan sayfada karşınıza çıkan forma e-posta adresinizi girin.

Ana sayfaya ulaştığınızda karşınıza iki kutulu küçük bir form çıkacak. Bu formun "Email" yazan satırına e-posta adresinizi girin.

Adım #3: Formun ikinci satırındaki "Service Address" bölümünde konumunuzu seçin.

Ana sayfada yer alan formun ikinci satırındaki "Service Address (Hizmet Adresi)" kısmına hizmeti almak istediğiniz adresi yazın. Eğer yazdığınız adres açılan listede gözükmediyse adresi farklı bir şekilde yazmak zorundayız. Bunun için şu adımları izleyin:

Google Haritalar'dan hizmeti almak istediğiniz konumun Artı Kodunu oluşturun. Kodu oluşturmak için:

Mobil cihazınızdan ya da bilgisayardan Google Haritalar'ı açın. Dilediğiniz konuma Raptiye yerleştirin. Açılan menüde yer alan 5 noktalı simgenin yanında Artı Kodunu bulabilirsiniz. (8QQ7+V8 gibi gözükecektir.)

Oluşturduğunuz Plus Kodu'nu kopyalayın ve Service Address kısmına yapıştırın. Kodunuzun sonuna yaşadığınız şehri yazın. Konum, listede karşınıza çıkacaktır.

Adım #4: Bilgilerinizden emin olduktan sonra "Order Now" seçeneğine basın.

E-posta adresinizi ve hizmeti kullanmak istediğiniz adresinizi doğru yazdığınızdan emin olduktan sonra formun altında yer alan "Order Now" seçeneğine basın.

Adım #5: Bir sonraki sayfada yer alan "Service Information" formuna adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı yazın.

Açılan sayfada karşınıza iki farklı form çıkacak. En üstte yer alan "Service Information (Hizmet Bilgisi)" başlıklı forma adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı girin. E-posta adresinizi burada yeniden kontrol edin.

Adım #6: Aynı sayfada yer alan "Billing Information (Ödeme Bilgisi)" formuna ödeme yapacağınız kart bilgilerini girin.

Starlink başvurunuzu tamamlamak için bir miktar depozito ödemesi yapmanız gerekiyor. Ödeme yapmak istediğiniz kredi kartınızın bilgilerini "Billing Information (Ödeme Bilgisi)" başlıklı forma girin.

Adım #7: "Place Deposit" seçeneğine basarak 99 dolarlık ücreti ödeyin ve başvuru aşamanızı başarıyla tamamlayın.

Ödeme bilgilerinizden ve hizmet bilgilerinizden emin olduktan sonra ödemeyi yapmak ve başvurunuzu tamamlamak için "Place Deposit" seçeneğine basın. 99 dolarlık (günümüz kuruyla yaklaşık 700 TL) ödemeyi başarıyla yaptığınız takdirde başvurunuz tamamlanmış olacak. Ödeme hakkında daha fazla bilgi almak için yazımızı okumaya devam edin.

Starlink'i ne zaman kullanmaya başlarım?

Starlink hizmeti henüz ülkemizde kullanılamıyor. Az önce yaptığınız veya yapmayı düşündüğünüz başvuru sizin ön kaydınızı yapıyor. Başvuru esnasında adres bilgilerinizi girdikten sonra Adım #5'teki sayfaya ulaştığınızda burada size bulunduğunuz bölgede hizmetin ne zaman aktif olacağına dair bilgi veriliyor. Örneğin bizim girdiğimiz adreste hizmetin 2021'in sonlarına doğru aktifleştirilmesinin planlandığı söyleniyor.

Ayrıca başvuruların "ilk gelen ilk alır" esasına göre ilerlediğini unutmamak gerekiyor. Yani hizmete başvuran kişiler arasında bir sıraya katılıyorsunuz ve hizmet verilmeye başlandığında bu sıra izleniyor. İlk başvuran kişi, hizmeti ilk alan kişi oluyor. Starlink hizmeti ülkemize kullanıma açıldığında size gönderilecek ve internet hizmetinden yararlanmanızı sağlayacak cihazlar 2-4 hafta içinde elinize ulaşacak.

Starlink ödemesi geri alınabilir mi?

Evet, Starlink için yaptığınız depozito ödemesini istediğiniz zaman geri alabilirsiniz. Bunu yapmak için "Customer Account Portal" sayfasına ulaşarak geri ödeme talebinde bulunmanız gerekiyor. Bununla birlikte eğer hizmetin adresinize verilmeyeceği ilerleyen tarihlerde kesin olarak açıklanırsa yaptığınız ödeme otomatik olarak size geri veriliyor.

Starlink nasıl bir performans gösteriyor?

Bu yazıyı yazdığımız zaman diliminde alçak yörüngede 1.023 adet uydusu bulunan Starlink, beta sürecinde 50 Mbps ile 150 Mbps arasında veri aktarım hızı sunuyor. Hizmet, 20 ila 40 milisaniye arasında gecikme vadediyor. SpaceX, alçak yörüngedeki uydu sayısını 42.000'e ulaştırmayı planlıyor. Yani gördüğümüz bu değerler aslında Starlink'in sunacağı tam performansı hiç de doğru yansıtmıyor. Hizmet, bu haliyle bile ülkemizdeki ortalama veri aktarım hızının 2 katını sunuyor.