Yaz İndirimleri’nin 3. Gününde Steam Dünya Genelinde Çöktü

Her sene beklenen Yaz İndirimleri’nin 3. gününe giriş yapan Steam, an itibariyle dünya genelinde büyük bir sorun yaşıyor. Steam kullanıcıları, platforma giriş yapamadıklarını aktarıyor.

Dev oyun platformu Steam, geçtiğimiz günlerde her senenin beklenen indirimleri olan ve kullanıcılarına binlerce oyunda indirim sunan “Steam Yaz İndirimleri” sezonunu açmıştı. İndirimler, birçok oyuncunun gözünde artık sıradan Steam indirimleri olsa da yine de milyonlarca oyuncunun yeni oyunlara sahip olmasını sağlamıştı.

Steam Yaz İndirimleri başladığı dakikalarda her sene olduğu gibi yine platformda bir yoğunluğa neden olmuştu. Steam sunucularına gelen milyonlarca talep aynı anda işlenemediğinden Steam, sınırlı bir süreyle yavaş çalışmıştı. Ancak şu dakikalarda platformda kaynağı bilinmeyen bir sorun yaşanıyor.

Tüm dünyayı etkiliyor:

Twitter ve diğer birçok platformda paylaşım yapan Steam kullanıcıları, platforma erişemediklerini belirtmeye başladı. Steam’de görülen bu yoğunluk yalnızca belli bir yerdeki kullanıcıları değil, Downdetector’ın haritasına göre bütün dünyadaki Steam kullanıcılarını etkiledi.

Downdetector’da yer alan haritaya göre yoğunluk, özellikle Asya ve Avrupa kıtalarında görüldü. Yoğunluğun en çok yaşandığı yer Batı Avrupa ülkeleri olurken ülkemizde de ciddi bir yoğunluk gözlemlendi. Türkiye’de İstanbul ve İzmir, Downdetector haritalarında kırmızı olarak görüntülendi.

Steam’de yaşanan ani yoğunluk ve platforma erişememe sorunlarıyla ilgili şu ana kadar herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Bununla birlikte sorunun kaynağını tespit edebilmiş birisi de şu ana kadar çıkmadı. Steam’de yoğunluk yaşanan şu sıralarda platformda özel bir indirim veya etkinlik de başlamış değil.

Konu hakkında şikayet eden Steam kullanıcıları, Steam’e giriş yapamadıklarını belirtseler de aynı zamanda Steam Guard kodlarını alabildiklerini de söylüyorlar. Bazı kullanıcılarsa platforma tekrar tekrar giriş yapmaya çalıştıklarını ve sonunda başarılı olduklarını belirtiyor.