Steam Hediye Kartı Nedir, Ne İşe Yarar, Nasıl Alınır?

Dünyanın en popüler oyun platformu Steam üzerinden dilediğiniz oyunu satın alabiliyor ve uygulama içi satın alımlar yapabiliyorsunuz ama dilerseniz Steam kullanıcısı başka bir arkadaşınız için de bu satın alımları yaparak ona hediye etmeniz mümkün. Gelin Steam hediye kartı nedir, ne işe yarar, nasıl alınır gibi merak edilen soruları tüm detaylarıyla yanıtlayalım.

Uzun yıllardır hayatımızda olan Steam, dünyanın en popüler oyun platformlarından bir tanesi. Steam üzerinden bir hesap oluşturduktan sonra dilediğiniz oyunu satın alabilir ya da oyunlarınız için uygulama içi satın alımlar gerçekleştirebilirsiniz. Elbette burası bir pazar yeri olduğu için yalnızca kendiniz için değil, dilerseniz Steam hediye kartı ile diğer kullanıcı arkadaşlarınız için de satın alımlar yapabilirsiniz.

Steam hediye kartı, bildiğimiz hediye kartları ile aynı işleve sahiptir. Bu hediye kartını gönderdiğiniz diğer Steam kullanıcısı arkadaşınız platform üzerinden dilediği oyunu satın alabilir ya da uygulama içi satın alım gerçekleştirebilir. Tabi ki bu işlemin de bazı kuralları ve uygularken dikkat etmeniz gereken noktaları var. Steam hediye kartı nedir, ne işe yarar, nasıl alınır gibi merak edilen soruları gelin tüm detaylarıyla inceleyelim.

Öncelikle hiç bilmeyenler için, Steam hediye kartı nedir?

Steam hediye kartı, Steam oyun platformu üzerinden diğer Steam kullanıcısı arkadaşlarınıza belirli bir ücret karşılığında hediye edebileceğiniz bir hediye kartıdır. Steam kullanıcısı arkadaşınız bu hediye kartını kabul ettikten sonra hediye kartı tutarının tamamını ya da bir kısmını kullanarak dilediği oyunu satın alabilir ya da uygulama içi satın alım yapabilir. Dilerseniz belirli bir ücreti hediye kartı olarak göndermek yerine Steam kullanıcısı arkadaşınız için bir oyunu satın almanız ya da uygulama içi satın alım yapmanız da mümkün.

İyi ama tam olarak Steam hediye kartı ne işe yarar?

Daha elle tutulur bir örnek üzerinden anlatalım. Diyelim X isimli bir ayakkabı mağazasından arkadaşınızın doğum günü için 200 liralık bir hediye kartı aldınız ve ona verdiniz. Arkadaşınız bu hediye kartını aldı ve X mağazasına gitti. 250 liralık bir ayakkabı alırken önce hediye kartını verdi ve fiyat 50 liraya düştü. Hediye kartı tek seferde kullanılan bir araç olduğu için genel olarak altındaki ücretlerde sorun çıkabilir.

İşte Steam hediye kartı da tam olarak bu şekilde kullanılır. Arkadaşınıza aldığınız örneğin 200 liralık bir Steam hediye kartı dijital olarak ona gönderilir ve kabul etmesi beklenir. Kabul edildikten sonra arkadaşınız bu hediye kartını kullanarak dilediği oyunu satın alabilir ya da uygulama içi satın alımlar yapabilir.

Peki Steam hediye kartı nasıl alınır?

Adım #1: Buradaki bağlantı üzerinden Steam Store hediye kartı sayfasını açın.

Buradaki bağlantı üzerinden Steam Store hediye kartı sayfasını açın. Adım #2: Steam hesap bilgilerinizle giriş yapın.

Steam hesap bilgilerinizle giriş yapın. Adım #3: Satın almak istediğiniz Steam hediye kartını seçin.

Satın almak istediğiniz Steam hediye kartını seçin. Adım #4: Hediye etmek istediğiniz Steam kullanıcısı arkadaşınızı seçin.

Hediye etmek istediğiniz Steam kullanıcısı arkadaşınızı seçin. Adım #5: Varsa sipariş notunuzu ekleyin.

Varsa sipariş notunuzu ekleyin. Adım #6: Ödeme yönteminizi belirleyin.

Ödeme yönteminizi belirleyin. Adım #7: Siparişinizi inceleyin ve ödemeyi tamamlayın. ya da

Siparişinizi inceleyin ve ödemeyi tamamlayın. Adım #8: Bir mağazadan veya alışveriş sitesinden Steam hediye kartı satın alın.

Bir mağazadan veya alışveriş sitesinden Steam hediye kartı satın alın. Adım #9: Kodu, hediye etmek istediğiniz arkadaşınıza gönderin.

Kodu, hediye etmek istediğiniz arkadaşınıza gönderin. Adım #10: İşlem tamam.

Steam hediye kartı işlemi için yukarıdaki adımları izlemeniz yeterli. Online alışverişlerde direkt olarak Steam Store resmi internet sitesini kullanmanız öneriliyor. Steam hediye kartını fiziksel olarak bazı mağazalarda bulmanız da mümkün. Bazı online alışveriş siteleri anlık kampanyalarla uygun fiyatlı Steam hediye kartları sunabilir. Bu tür bir alışveriş sırasında satıcının güvenilir olduğundan emin olun ve mutlaka kullanıcı yorumlarını inceleyin.

Steam hediye kartı ya da kodu gönderme sırasında dikkatli olun:

Steam Store resmi mağazası üzerinden yaptığınız Steam hediye kartı alışverişlerinde aldığınız hediye kartı direkt olarak arkadaşınıza Steam cüzdan hesabına tanımlanır. Bu nedenle siparişinizi oluştururken son derece dikkatli olmanızda yarar var.

Fiziksel olarak aldığınız Steam hediye kartlarının daha önce açılmamış olduğundan emin olun ve mümkünse görevlinin yanında kullanmaya özen gösterin. Böylece bir sorun çıkarsa anında durumu satın aldığınız kuruma bildirmiş olursunuz.

Farklı online alışveriş sitelerinden alınan Steam hediye kartı kodları size e-posta ya da SMS yoluyla gönderilir. Bu kodu arkadaşınıza iletirseniz satın alımlar sırasında kullanabilir. Üçüncü taraf mağazalardan Steam hediye kartı alırken güvenilir bir platformdaki güvenilir bir satıcıdan alışveriş yaptığınızdan emin olun.

Steam hediye kartı hakkında bilmeniz gerekenler:

Steam Store üzerinden hediye kartı satın alabilmek için Steam hesabına sahip olmalısınız.

Hediye kartı göndereceğiniz arkadaşınızın da bir Steam hesabı olmalı.

Steam hediye kartı göndereceğiniz arkadaşınızla en az üç gündür arkadaş olmanız gerekiyor.

Steam cüzdan bakiyenizi hediye kartı alırken kullanamazsınız.

Aldığınız Steam hediye kartının gönderdiğiniz kişi tarafından kabul edilmesi gerekir, kabul edilmezse ücret tarafınıza iade edilir.

Hediye kartı tutarı, Steam hediye kartını kabul eden kişinin Steam cüzdanına yansıtılır ve dilediği gibi kullanabilir.

Hediye kartı göndermek yerine Steam kullanıcısı arkadaşınız adına oyun satın alabilir ya da uygulama içi satın alım yapabilirsiniz.

Steam hediye kartı farklı ülkede yaşayan bir kullanıcıya alındıysa tutar o ülkenin para birimine çevrilerek Steam cüzdanına yansır.

Bazı kullanıcılar, Steam hediye kartı kabul ettikleri zaman kısıtlama yaşayabilirler. Bu kısıtlama bir uyarı olarak gösterilecektir.

‘Bu hediyeyi almak için uygun değil’ uyarısı nedir?

Sık olmasa da bazı kullanıcıların başına gelebiliyor. Örneğin Steam hediye kartını aldınız ve Steam kullanıcısı bir arkadaşınızı hediye etmek için seçtiniz. Karşınıza, ‘bu hediyeyi almak için uygun değil’ uyarı çıkabilir. Bu uyarının nedeni, seçtiğiniz kişinin Steam hediye kartı şartlarına uygun olmamasıdır.

Steam hediye kartı kuralları katıdır ve değiştirilemez. Steam hediye kartı göndermek istediğiniz Steam kullanıcısıyla en az üç gündür arkadaş olmanız gerekiyor. Yeni eklediğiniz bir Steam kullanıcısına ve yeni hesap açmış bir kullanıcıya Steam hediye kartı gönderemezsiniz. Eğer siz yeni bir Steam hesabı açtıysanız bu da mümkün değildir. Unutmayın, arkadaş olduktan sonra en az üç gün beklemelisiniz.

Dünyanın en popüler oyun platformu Steam üzerinden arkadaşınıza hediye göndermenizi sağlayan Steam hediye kartı nedir, ne işe yarar, nasıl alınır gibi merak edilen soruları yanıtladık. Steam hediye kartı alma, gönderme ya da kullanma konusunda farklı sorunlar yaşıyorsanız en doğru ve güncel bilgiyi Steam Destek sayfasından alabilirsiniz.