Steam, şehir kurma ve koloni simülasyonu türündeki oyunlara yönelik bir kampanya başlattı. Kampanyada %90'a varan indirimler sunuluyor.

Steam, düzenli olarak farklı türlerden oyunlar için başlattığı indirim kampanyalarıyla karşımıza çıkıyordu. Şimdi ise şehir kurma ve koloni simülasyonu oyunlarına yönelik kısa süreli bir etkinlik başladı.

Steam’in “Şehir Kurma ve Koloni Simülasyonu Festivali” 31 Mart TSİ 20.00’ye kadar devam edecek. Kampanyada bu türdeki oyunlarda %90’a varan indirimler sunuluyor. Eğer türün sevenlerindenseniz kesinlikle kaçırmamanızı öneririz.

Şehir Kurma ve Koloni Simülasyonu Festivali'nde fiyatı düşen oyunlar

Oyun Normal fiyatı İndirimli fiyatı Cities Skylines 17,99 dolar 1,79 dolar (%90) Cities Skylines 2 29,99 dolar 23,99 dolar (%20) Frostpunk 2 20,99 dolar 14,69 dolar (%30) Frostpunk 14,99 dolar 2,24 dolar (%85 RimWorld 17,99 dolar 14,39 dolar (%20) Manor Lords 19,99 dolar 13,99 dolar (%30) Foundation 17,99 dolar 13,49 dolar (%25) Dipolomacy is Not an Option 14,99 dolar 7,49 dolar (%50) Norland 14,99 dolar 9,74 dolar (%35) Oxygen Not Included 7,99 dolar 2,71 dolar (%66)

Kampanyada fiyatı düşen oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.