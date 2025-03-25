Steam, düzenli olarak farklı türlerden oyunlar için başlattığı indirim kampanyalarıyla karşımıza çıkıyordu. Şimdi ise şehir kurma ve koloni simülasyonu oyunlarına yönelik kısa süreli bir etkinlik başladı.
Steam’in “Şehir Kurma ve Koloni Simülasyonu Festivali” 31 Mart TSİ 20.00’ye kadar devam edecek. Kampanyada bu türdeki oyunlarda %90’a varan indirimler sunuluyor. Eğer türün sevenlerindenseniz kesinlikle kaçırmamanızı öneririz.
Şehir Kurma ve Koloni Simülasyonu Festivali'nde fiyatı düşen oyunlar
|Oyun
|Normal fiyatı
|İndirimli fiyatı
|Cities Skylines
|17,99 dolar
|1,79 dolar (%90)
|Cities Skylines 2
|29,99 dolar
|23,99 dolar (%20)
|Frostpunk 2
|20,99 dolar
|14,69 dolar (%30)
|Frostpunk
|14,99 dolar
|2,24 dolar (%85
|RimWorld
|17,99 dolar
|14,39 dolar (%20)
|Manor Lords
|19,99 dolar
|13,99 dolar (%30)
|Foundation
|17,99 dolar
|13,49 dolar (%25)
|Dipolomacy is Not an Option
|14,99 dolar
|7,49 dolar (%50)
|Norland
|14,99 dolar
|9,74 dolar (%35)
|Oxygen Not Included
|7,99 dolar
|2,71 dolar (%66)
Kampanyada fiyatı düşen oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.