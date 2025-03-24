Xbox’ın düzenli olarak indirim kampanyalarıyla karşımıza çıktığını görüyorduk. Birkaç gün önce ise dünyanın en çok sevilen serilerinden olan Call of Duty’le alakalı bir kampanya başlatıldı.
Xbox’ın “Call of Duty Serisi İndirimi”, 31 Mart tarihine kadar devam edecek. Kampanyada serinin en sevilen oyunlarında %70’e varan indirimler sunuluyor.
Xbox'ta fiyatı düşen Call of Duty oyunları
|Oyun
|Normal fiyatı
|İndirimli fiyatı
|Call of Duty: Black Ops 6
|2.799,99 TL
|1.959,99 TL (%30)
|Call of Duty: Black Ops Cold War
|2.519,99 TL
|881,99 TL (%65)
|Call of Duty: Modern Warfare 2 (2022)
|2.519,99 TL
|1.007,99 TL (%60)
|Call of Duty: Modern Warfare (2019)
|2.159,99 TL
|712,79 TL (%67)
|Call of Duty: Black Ops 2
|2.159,99 TL
|647,99 TL (%70)
|Call of Duty 4: Modern Warfare Remastered
|193,75
|96,87 TL (%50)
|Call of Duty: Black Ops 4
|566 TL
|186,78 TL (%67)
|Call of Duty: Ghosts
|212,50 TL
|70,12 TL (%67)
|Call of Duty: Infinite Warfare
|247,50 TL
|81,67 TL (%67)
|Call of Duty: Vanguard
|599 TL
|239,60 TL (%60)
Fiyatı düşen tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.