Call of Duty oyunları Xbox'ta kısa süreliğine %70'e varan oranda büyük indirime girdi. Eğer serinin sevenlerinizdenseniz sakın kaçırmayın.

Xbox’ın düzenli olarak indirim kampanyalarıyla karşımıza çıktığını görüyorduk. Birkaç gün önce ise dünyanın en çok sevilen serilerinden olan Call of Duty’le alakalı bir kampanya başlatıldı.

Xbox’ın “Call of Duty Serisi İndirimi”, 31 Mart tarihine kadar devam edecek. Kampanyada serinin en sevilen oyunlarında %70’e varan indirimler sunuluyor.

Xbox'ta fiyatı düşen Call of Duty oyunları

Oyun Normal fiyatı İndirimli fiyatı Call of Duty: Black Ops 6 2.799,99 TL 1.959,99 TL (%30) Call of Duty: Black Ops Cold War 2.519,99 TL 881,99 TL (%65) Call of Duty: Modern Warfare 2 (2022) 2.519,99 TL 1.007,99 TL (%60) Call of Duty: Modern Warfare (2019) 2.159,99 TL 712,79 TL (%67) Call of Duty: Black Ops 2 2.159,99 TL 647,99 TL (%70) Call of Duty 4: Modern Warfare Remastered 193,75 96,87 TL (%50) Call of Duty: Black Ops 4 566 TL 186,78 TL (%67) Call of Duty: Ghosts 212,50 TL 70,12 TL (%67) Call of Duty: Infinite Warfare 247,50 TL 81,67 TL (%67) Call of Duty: Vanguard 599 TL 239,60 TL (%60)

Fiyatı düşen tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.