Steam’e Yapay Zekâ Geliyor: SteamGPT

Valve’ın Steam platformu için “SteamGPT” adlı yapay zekâ sistemi geliştirdiği ortaya çıktı. Sızıntılara göre bu sistem, kullanıcı destek taleplerine otomatik yanıt verecek ve özellikle CS2’deki hile sorununa karşı aktif rol oynayacak.

Steam, yıllardır oyuncuların en büyük problemlerinden biri olan destek süreçleri ve hile meselesiyle sık sık eleştiriliyordu. Özellikle Counter-Strike 2 tarafında yaşanan hile krizleri, oyuncu topluluğunda ciddi bir rahatsızlık yaratmış durumda.

Görünüşe göre Valve da bu durumu fark etmiş olacak ki çözümü doğrudan yapay zekâda arıyor. Ortaya çıkan sızıntılar, şirketin “SteamGPT” adını verdiği yeni bir sistem üzerinde çalıştığını gösteriyor.

SteamGPT Ne İşe Yarayacak? Destek Taleplerine Anında Yanıt Dönemi Başlıyor

Sızdırılan bilgilere göre SteamGPT’nin en dikkat çekici özelliği, kullanıcıların oluşturduğu destek taleplerine otomatik cevap verebilmesi olacak. Yani klasik “destek bileti aç ve günlerce bekle” dönemi sona erebilir.

Bu sistem sayesinde hem oyuncular çok daha hızlı geri dönüş alacak hem de Valve’ın müşteri hizmetleri üzerindeki yük ciddi anlamda azalacak. Kısacası işler herkes için daha hızlı ve pratik hâle gelebilir.

Asıl Bomba: CS2’de Hilecilerin Sonu Gelebilir

SteamGPT sadece destek tarafında değil, oyun güvenliği tarafında da kritik bir rol üstlenebilir. Özellikle CS2 gibi rekabetçi oyunlarda hile kullanımını tespit etmek için yapay zekâ destekli analizler yapılması planlanıyor.

Valve’ın zaten VAC ve VACNet gibi sistemleri vardı. Ancak yeni nesil hilelerin giderek daha karmaşık hâle gelmesi, daha akıllı çözümleri zorunlu kılıyor. İşte SteamGPT tam olarak burada devreye girebilir.