Erken Erişimdeki Oyunlar Bir Süredir Güncellenmediyse Steam Artık Sizi Uyarıyor

Steam'e gelen yeni özellik ile birlikte erken erişimdeki oyunların mağaza sayfası üzerinden en son ne zaman güncellendiğini görmek mümkün olacak.

Valve, Steam’de Erken Erişim oyunlarının güncellenme durumuna dair daha şeffaf bir yaklaşım sergilemek için yeni bir özelliği kullanıma sundu.

Son dönemde erken erişim ile piyasaya sürülen oyunların sayısı bir hayli arttı. Erken erişim ile çıkan oyunlar, zaman içerisinde oyuncuların geri bildirimleri ile birlikte tam sürüme geçiyor ancak bazı oyunlar erken erişim sürecini suistimal etmeye başlamıştı.

Valve'ın uygulamaya getirdiği bu yeni özellik, erken erişimdeki bir oyun uzun süre güncelleme almadığında oyuncuları uyarıyor.

Yeni uyarı sistemi şimdilik kusursuz çalışmıyor

Bu yeni uyarı, erken erişimdeki bir oyunun Steam sayfasındaki SSS bölümünün hemen üzerinde yer alıyor. Uyarı, oyunun son güncellemesinin üzerinden ne kadar zaman geçtiğini belirtiyor, böylece kullanıcılar oyunun erken erişim sürecini doğru değerlendirip değerlendirmediğini anlayabiliyor.

Tabii özellik şimdilik kusursuz çalışmıyor. Örneğin erken erişimdeki Heartbound'un mağaza sayfasında oyunun 13 aydan fazla süredir güncellenmediğine dair bir uyarı yer alıyor olsa da oyun hâlâ düzenli olarak güncelleniyor. Valve bu uyarı sistemini zamanla daha stabil hâle getireceğini belirtmiş durumda.