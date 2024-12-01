14 Bin TL Tasarruf Burada! Steam'de En Az %90 İndirime Giren 10 Oyun

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14 Bin TL Tasarruf Burada! Steam'de En Az %90 İndirime Giren 10 Oyun
Steam Sonbahar İndirimleri kapsamında en büyük indirimleri alan 10 oyunu sizler için bir araya getirdik.

Tüm oyunseverlerin heyecanla beklediği Steam Sonbahar İndirimleri resmen başladı ve yüzlerce oyunda dev indirimler görme fırsatı yakaladık. Bu içeriğimizde, en az %90 indirim alan ve kaçırmamanızı tavsiye ettiğimiz oyunları derliyoruz.

Yeni ve popüler oyunlarda tahmin edebileceğiniz gibi %90 gibi büyük indirimler görmek mümkün değil. Yine de hala oynamamış olabileceğiniz pek çok popüler oyun, gerçek fiyatının ne olduğunu unutturacak kadar büyük fırsatlar sunuyor. Lafı fazla uzatmadan sizi listemize alalım.

Steam'de fiyatı %90 ve üzeri düşen oyunlar

  Normal Fiyatı İndirimli Fiyatı
theHunter: Call of the Wild 10.49 dolar 1.04 dolar
Cities: Skylines 17.99 dolar 1.79 dolar
Europa Universalis IV 29.99 dolar 2.99 dolar
Total War: ROME II - Emperor Edition 26.99 dolar 2.69 dolar
Far Cry 5 47.99 dolar 4.79 dolar
Assassin's Creed Odyssey 47.99 dolar 4.79 dolar
Need for Speed Unbound 69.99 dolar 4.89 dolar
STAR WARS Jedi: Fallen Order 39.99 dolar 3.99 dolar
Psychonauts 2 59.99 dolar 5.99 dolar
Tomb Raider Definitive Survivor Trilogy 100.81 dolar 5.39 dolar

Yukarıda listelemiş olduğumuz oyunların normal fiyatı toplamda 452.22 dolar yapıyor. Sonbahar indirimleri kapsamında aldığınızda ise cebinizden toplam 38.35 dolar çıkmış oluyor. Bu da 413 dolar yani yaklaşık 14 bin 300 TL tasarruf etmiş olacağınız anlamına geliyor.

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