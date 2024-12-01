Tüm oyunseverlerin heyecanla beklediği Steam Sonbahar İndirimleri resmen başladı ve yüzlerce oyunda dev indirimler görme fırsatı yakaladık. Bu içeriğimizde, en az %90 indirim alan ve kaçırmamanızı tavsiye ettiğimiz oyunları derliyoruz.
Yeni ve popüler oyunlarda tahmin edebileceğiniz gibi %90 gibi büyük indirimler görmek mümkün değil. Yine de hala oynamamış olabileceğiniz pek çok popüler oyun, gerçek fiyatının ne olduğunu unutturacak kadar büyük fırsatlar sunuyor. Lafı fazla uzatmadan sizi listemize alalım.
Steam'de fiyatı %90 ve üzeri düşen oyunlar
|Normal Fiyatı
|İndirimli Fiyatı
|theHunter: Call of the Wild
|10.49 dolar
|1.04 dolar
|Cities: Skylines
|17.99 dolar
|1.79 dolar
|Europa Universalis IV
|29.99 dolar
|2.99 dolar
|Total War: ROME II - Emperor Edition
|26.99 dolar
|2.69 dolar
|Far Cry 5
|47.99 dolar
|4.79 dolar
|Assassin's Creed Odyssey
|47.99 dolar
|4.79 dolar
|Need for Speed Unbound
|69.99 dolar
|4.89 dolar
|STAR WARS Jedi: Fallen Order
|39.99 dolar
|3.99 dolar
|Psychonauts 2
|59.99 dolar
|5.99 dolar
|Tomb Raider Definitive Survivor Trilogy
|100.81 dolar
|5.39 dolar
Yukarıda listelemiş olduğumuz oyunların normal fiyatı toplamda 452.22 dolar yapıyor. Sonbahar indirimleri kapsamında aldığınızda ise cebinizden toplam 38.35 dolar çıkmış oluyor. Bu da 413 dolar yani yaklaşık 14 bin 300 TL tasarruf etmiş olacağınız anlamına geliyor.