Arçelik, Hitachi Hisselerini 261 Milyon Dolar Karşılığında Satıyor

Arçelik, Hitachi ile yürüttüğü ortaklıkta dikkat çeken bir karar aldı. Şirket, yüzde 60 hissesini devretmek üzere anlaşmaya vardı. Toplam 261 milyon dolarlık bu satış, Nojima ortaklığıyla birlikte küresel operasyon açısından önemli bir dönüm noktası olabilir.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Arçelik, son yılların en dikkat çeken stratejik hamlelerinden birine imza attı. 2020’de büyük umutlarla kurulan Hitachi ortaklığı, yeni alınan satış kararıyla noktalanıyor. Şirket, Arçelik Hitachi Home Appliances’taki çoğunluk payını devrederek farklı bir yola giriyor.

Bloomberg HT tarafından paylaşılan bilgilere göre anlaşmanın finansal boyutu da oldukça dikkat çekici. Toplamda 261 milyon dolar değerindeki satışın 205 milyon doları peşin, kalan kısmı ise daha sonra ödenecek. Bu da Arçelik’in kasasına ciddi bir nakit girişi anlamına geliyor.

Sadece Hisse Değil: Tesisler ve Şirketler de Devrediliyor

Bu satış “sadece hisse devri” gibi düşünülmemeli. İşin içinde çok daha büyük bir yapı var. Anlaşma kapsamında 12 bağlı ortaklık, Çin ve Tayland’daki üretim tesisleri ve Ar-Ge merkezleri de el değiştiriyor.

Yani Arçelik aslında sadece ortaklıktan çıkmıyor; aynı zamanda Asya’daki operasyonlarının önemli bir kısmını da yeniden konumlandırıyor. Bu da şirketin küresel stratejisinde ciddi bir değişime işaret ediyor.

Kritik Detay: Japon Devi Nojima Sahneye Çıkıyor

Bu kararın arkasındaki en önemli nedenlerden biri ise Nojima. Japon perakende devi Nojima’nın Hitachi tarafında devreye girmesi, ortaklık yapısını tamamen değiştirdi. Arçelik de bu yeni denklemde yer almak yerine çıkış yapmayı tercih etti.

Aslında bu hikâye çok da eski değil. Arçelik, 2020’de Hitachi’nin beyaz eşya işini devralarak Asya pazarında büyümeyi hedefliyordu. O dönem bu hamle, “Türk şirketinden global atak” olarak yorumlanmıştı. Ancak aradan geçen yıllarda hem pazar koşulları değişti hem de yeni ortaklık fırsatları doğdu. Şimdi gelinen noktada ise Arçelik, bu ortaklıktan çıkarak yoluna daha odaklı devam etmeyi seçiyor.

