Opel, Peugeot gibi markaların sahibi olan Stellantis, Avrupa için 15 bin euro fiyatında ucuz küçük elektrikli otomobiller geliştirdiğini açıkladı.

Opel’den Citroen’e, Peugeot’dan Fiat’a kadar birçok sevilen otomobil markasının çatı şirketi olan Stellantis, dünyada en önemli otomobil devlerinden biri konumundaydı. Firma, aynı zamanda son yıllarda elektrikli otomobillere yönelik yatırımlarını da iyice artırmıştı.

Geçtiğimiz gün ise şirketin bu alandaki yeni planlarına ilişkin açıklamalar geldi. Stellantis’in Avrupa'nın küçülen giriş seviyesi otomobil segmentini ve zor durumdaki üretim sektörünü canlandırmak amacıyla çok uygun fiyatlı yeni bir model geliştirdiği duyuruldu.

15 bin euro’dan ucuz olacak

Gelen bilgilere göre yeni otomobil, tamamen elektrikli, küçük ve düşük maliyetli bir araç olarak karşımıza çıkacak. “E-Car” olarak adlandırılan aracın üretiminin 2028 yılında İtalya'daki Pomigliano d'Arco fabrikasında başlayacağı ve fiyatının 15 bin euro civarında olacağı belirtilmiş.

Son yıllarda otomobil üreticilerinin artan maliyetler gibi sebeplerden dolayı giriş seviye modelleri daha ihmal ederek daha orta veya üst modellere yöneldiğini görmüştük. Stellantis de bu kategoriyi canlandırmak için yüzden böyle bir modele kalkışıyor ve aracın çok satma potansiyeline sahip olduğunu düşünüyor. Şirket, “E-Car” platformunun birden fazla modelin temelini oluşturacağını da ekliyor.

Bu uygun fiyatlı elektrikli araç hakkında şimdilik pek detay yok. Ancak Stellantis, açıklamasında Japonya’daki Kei otomobillerden ilham alınarak E-Car aracın geliştirildiğini belirtmiş. Japonya’da yaygın olan Kei modeller, daha düşük maliyetlere sahip küçük şehir içi araçlar olarak karşımıza çıkıyor. Yukarıdan bir örneğini görebilirsiniz.