Steve Trevor, Wonder Woman 3'te Olmayabilir

Hollywood Chris'lerinin DC temsilcisi olan Chris Pine, Wonder Woman'daki Steve Trevor rolünün akıbetinin Wonder Woman 1984 filminden sonra ne olacağını bilmediğini ancak bir fikrinin olduğunu söyledi.

Büyük ekranlarda ilk olarak 2017'de Wonder Woman filmiyle tanıdığımız Steve Trevor, Chris Pine tarafından canlandırılıyor. Filmin sonunda öldüğünü düşündüğümüz karakter ise bir şekilde yeni filmde de karşımıza çıkacak.

Film hakkında birçok iddia ve kesin olmayan bilgiler ortalıkta dolaştığı için Chris Pine'ın bu kadar çok açıklamayı nasıl yapabildiğini bilmiyoruz. I Am the Night'ın galasında Entertainment Tonight'a konuşan Chris Pine, şu sözleri sarf etti: "Ben Trevor'ın işinin bittiğini düşünuyorum. Yapacağını yaptı. Geride kalanlara şans diliyorum."

Filmin yönetmeni Patty Jenkins ise bu konuda biraz daha kapalıydı. Chris Pine'ın aksine "Göreceğiz" tarzında cevaplar veren yönetmen, "gelecekte Pine ile öyle ya da böyle çok kez daha çalışacaklarını" da söyledi.

Steve Trevor'sız bir Wonder Woman'ın nasıl olacağını çok bilmiyoruz. Ancak çok da farklı olmayacağını da tahmin etmiyor değiliz, çünkü kendisi bir yarı tanrı. Eğer Chris Pine gerçekten de bu rolü bırakırsa, Hollywood Chris'lerinin sayısı 3'e düşecek ve DC'den hiç temsilci kalmayacak. Wonder Woman 1984, 2020'nin yazında vizyonda.