Günlük yaşantımızda herhangi bir sebepten dolayı baskısı altına girdiğimiz stres, birçok insanın kilo almasına neden olabiliyor. Yapılan bir araştırmaya göre ise stres, günde iki hamburger yemekle alınan aynı kaloriyi vücuda yüklüyor.

Günümüzde kilo almanın birçok farklı sebebi olabilir. Birçoğumuz bu nedenleri araştırırken ‘aşırı stres’ faktörüyle karşılaşmışızdır. Peki stres nasıl oluyor da insanların kilo almasına neden oluyor? Gelin, bu garip ilişkinin arkasındaki nedenlere tutulan bilim ışığına bir bakalım.

Yale Üniversitesi’nden bir grup araştırmacı, stres ve kilo arasındaki ilişkiyi araştırmaya başladılar. Araştırmacılar, bu araştırmaları sonucunda çok ilginç bir sonuçla karşılaştılar. Sonuçlara göre stres ve endişe yalnızca insan vücuduna zarar vermiyor, kontrolsüz kilo almanın da önünü açıyordu.

Stres, günde iki hamburger kadar kalori aldırıyor:

Araştırmaya göre stres, kişilere günde iki hamburger yiyerek alınan kalori kadar kalori kazandırıyordu. Stres sonucunda ortaya çıkan kortizol, yaklaşık 300 kalorinin ortaya çıkmasına neden oluyordu. Aynı zamanda stresin aşırı yemek yemeye neden olduğu da araştırmacılar tarafından bir kez daha kanıtlandı.

Stres sonucunda kaloriyle ortaya çıkan yağ, özellikle kadınların en sevmediği bölgede birikiyor. Ohio Üniversitesi’nde yapılan bir başka araştırmaya göre bu yağ, vücudun bel kısmında birikiyor. Aynı sonuç, Yale Üniversitesi, Kaliforniya Üniversitesi ve New York Üniversitesi’nin yaptığı çalışmalarda da elde edildi.

Yapılan çalışmalara göre stres, yalnızca kilo almamıza da neden olmuyor. Stresli insanlar aynı zamanda vermeye çalıştıkları kilolardan da kurtulamıyor çünkü metabolizmaları yavaşlıyor. Böylece zaten atamadığımız yağların üstüne yeni yağlar da ekleniyor.

Yale Üniversitesi’nin yaptığı çalışmalarda özellikle kadınları ilgilendiren bir sonuç da ortaya çıktı. Buna göre stresli kadınlar, stres altında olmayan kadınlardan 104 kalori daha az yakıyorlardı. İlk görünüşte arada fazla bir fark yokmuş gibi görülebilir ancak uzun dönemde bu değer, yılda 5 kilograma denk gelebilir.