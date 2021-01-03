ASELSAN ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında imzalanan sözleşme uyarınca, artık suçluların yakalanmasında yapay zeka kullanılacak. İlk aşamada 7 noktaya akıllı kontrol noktası kurulacak.

Akıllı Kontrol Noktası ve Jandarma Devriye Uygulaması ile birlikte asayiş uygulamalarında yeni bir dönem başlayacak. Anadolu Ajansı'nın haberine göre ASELSAN ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında, "Jandarma Entegre Muhabere ve Bilgi Sistemi (JEMUS) 5 İl Projesi Sözleşmesi-Sözleşme Değişikliği-1" adlı bir sözleşme imzalandı.

Bu sözleşme ile birlikte, Jandarma Genel Komutanlığı'nın ihtiyaç duyduğu Akıllı Kontrol Noktası ve Jandarma Devriye Uygulaması Projesi de başlatılmış oldu. Proje kapsamında içinde yapay zekanın da olduğu pek çok teknoloji jandarmaya açılacak.

Yapay zeka ile kontrol

Sözleşme uyarınca ASELSAN, asayiş hizmeti veren jandarma ekipleri için veriye dayalı karar almayı sağlayan ve operasyonel faaliyetleri hızlandıracak ürünler, yapay zeka teknolojileri ve büyük veri analizleriyle güçlendirilmiş yazılımlar teslim edecek.

Toplamda 7 yere akıllı kontrol sistemi kurulacak. Yol kontrol noktalarında yolu kesilecek olan araçlar, kurulacak sistemlerle geliştirilecek algoritmalar tarafından oluşturlacak sinyallere göre belirlenecek. Durdurulan araçların ve içindeki kişilerin kontrollerinde de ASELSAN ürünleri kullanılacak.

Sözleşme kapsamında kurulacak olan merkezi sistemler sayesinde Türkiye'nin tamamında ve karayollarında Akıllı Jandarma Devriye Uygulaması aktif olacak. Bu uygulama ile kimlik, şahıs ve araç plakası denetimleri merkezi olarak mobil uygulamalarla gerçekleştirilecek.

Jandarma yeni teknolojilere adapte oluyor

Uygulama için yaka kamerası, araç içi yüz tespit kamerası, akıllı devriye mobil ve web uygulaması, büyük veri depolama, plaka tanıma sistemi, jandarma yüz tanıma uygulaması ve yüz izleri veri tabanı, NVR ve video sunucu sistemlerinden ve bilişim altyapılarından yararlanılacak.

Böylece Jandarma Genel Komutanlığı da bilişim teknolojilerini daha geniş kapsamlı kullanmaya başlayacak. Böylece asayiş amaçlı çalışmalarda yeni teknolojiler kullanılarak daha gelişmiş yöntemler uygulanabilecek.