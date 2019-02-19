Süper Ay, Bu Gece Türkiye'den Çıplak Gözle Görülebilecek

2019 yılında bir ara Ay'a bakmayı düşünüyorsanız bu geceden daha güzel bir vakit olamazdı. Nitekim bu gece Ay, yüzde 14 daha büyük görünecek.

Eğer siz de Ay ve Güneş tutulması gibi olaylara ilgi duyuyorsanız bugünü sakın pas geçmeyin. Ay, bu gece Süper Ay olarak görünecek ve sıradan görünümünden %14 daha büyük ve %30 daha parlak olacak.

Dünya'dan en fazla 405 bin km uzaklaşan Ay'ın Dünya'ya olan mesafesi yarın 356.800 km'ye kadar düşecek. Böylece Ay, gezegenimizden hiç olmadığı kadar kanlı canlı gözlemlenebilecek. 2019 yılında Ay, bu gece kadar hiçbir zaman gezegenimize yaklaşmayacak.

Süper Ay'ı gözlemlemek için hiçbir ekipmana ihtiyacınız yok. Süper Ay'ı çıplak gözle göremeyecek durumdaysanız, NASA'nın resmi canlı yayınlarını da takip edebilirsiniz. Yine de 18.20'de gökyüzüne bir bakmanızı öneriyoruz. Bu saatlerde net bir biçimde Süper Ay'ı gözlemleyebilirsiniz.